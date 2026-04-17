Delitti in Paradiso 15 stasera su Rai 2: anticipazioni della trama del 17 aprile

Questa sera, venerdì 17 aprile alle 21:20 su Rai 2, torna l'appuntamento con il fascino dei Caraibi e la serie crime Delitti in Paradiso, giunta alla sua quindicesima stagione. Ambientata nella suggestiva isola immaginaria di Saint Marie, la serie continua a seguire le indagini della squadra di polizia guidata dal detective capo Mervin Wilson, tra omicidi complessi e scenari apparentemente paradisiaci.
La puntata di stasera
Nel sesto episodio, Sotto il sole di Antigua, Mervin si reca ad Antigua per cercare il fratello Solomon, ma il viaggio prende subito una piega inaspettata: il detective viene infatti rapito. Intrappolato e senza contatti con la sua squadra, si ritrova anche a dover affrontare un caso di omicidio che coinvolge proprio il fratello e un suo amico. Mentre i colleghi cercano disperatamente di localizzarlo, Mervin, da solo, tenta di ricostruire la verità dietro il delitto.
Cast principale della quindicesima stagione
- Don Gilet: interpreta l'ispettore Mervin Wilson
- Don Warrington: Commissario Selwyn Patterson
- Élisabeth Bourgine: Catherine Bordey
- Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas
- Shaquille Ali-Yebuah: agente Sebastian Rose
- Catherine Garton: sergente Mattie Fletcher
- Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin
A seguire: Oltre il paradiso
La serata prosegue con il quinto episodio della seconda stagione di Oltre il paradiso, dal titolo Tiro con l'arco. Niamh viene ferita da una freccia mentre cammina nella brughiera. Una testimone la trova in un campo aperto, ma afferma di non aver visto nessuno. L'ispettore Goodman avvia subito le indagini per chiarire l'accaduto.
Dove vedere Delitti in Paradiso
La serie targata BBC One andrà in onda stasera, venerdì 17 parile 2026 alle 21:20 su Rai 2. Delitti in Paradiso sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere l'episodio.