Delitti in Paradiso 15 su Rai 2: anticipazioni della trama di stasera 1 maggio

Questa sera, venerdì 1 maggio alle 21:20 su Rai 2, settimo appuntamento della quindicesima stagione. con Delitti in Paradiso, la serie crime ambientata neio Caraiibi, nella suggestiva isola immaginaria di Saint Marie. Al centro della trama ci sono le indagini della squadra di polizia guidata dal detective capo Mervin Wilson, tra omicidi complessi e scenari apparentemente paradisiaci. La serata prosegue con un episodio episodio della seconda stagione dello spin-off Oltre il paradiso.

Trama del settimo episodio

L'ispettore Wilson si trova a indagare su un omicidio tanto insolito quanto inquietante, mentre affronta anche un conflitto personale legato ai sentimenti che prova per suo fratello. La vittima è la giornalista Hortense LeRoux, trovata morta nella sua abitazione dopo essere stata avvelenata attraverso il suo stesso giornale.

Il caso si complica quando emerge un dettaglio cruciale: l'assassino è riuscito a manomettere la rubrica in modo che fosse consegnata proprio a lei. Wilson dovrà quindi ricostruire ogni passaggio della distribuzione per capire chi, e come, abbia orchestrato un delitto così preciso e studiato nei minimi dettagli.

Don Warrington è il Commissario Selwyn Patterson

Cast principale di Delitti in Paradiso

Don Gilet : interpreta l'ispettore Mervin Wilson

: interpreta l'ispettore Mervin Wilson Don Warrington : Commissario Selwyn Patterson

: Commissario Selwyn Patterson Élisabeth Bourgine : Catherine Bordey

: Catherine Bordey Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas

sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah : agente Sebastian Rose

: agente Sebastian Rose Catherine Garton : sergente Mattie Fletcher

: sergente Mattie Fletcher Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin

Daniel Ward è Solomon Clarke

A seguire Oltre il paradiso:

L'organizzazione del matrimonio tra Martha e Humphrey, affidata ad Anne, sta generando più di una tensione: Martha desiderava una cerimonia intima e discreta, ma Anne ha pianificato nozze sfarzose e decisamente fuori misura. Con il confronto tra le due ormai inevitabile, un nuovo caso scuote la situazione: una preziosa statuetta viene rubata dal museo durante la notte, senza che scatti alcun allarme, facendo scattare immediatamente l'indagine della polizia.