Money Road 2: chi sono i concorrenti nella giungla delle tentazioni per 300.000 euro

Torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW il fenomeno televisivo della scorsa stagione: Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Alla conduzione dello strategy game Sky Original c'è, confermatissimo anche per la seconda stagione, Fabio Caressa.

Anche quest'anno 12 persone comuni hanno scelto di partecipare alla nuiva edizione del format, un esperimento sociale ambientato nella giungla malese più remota e ostile. I concorrenti vengono riuniti nella "Compagnia delle Tentazioni" e affrontano un percorso estremo tra caldo fino a 40°, umidità al 98%, fango, insetti e vegetazione fittissima.

Il meccanismo del gioco è semplice ma spietato: ogni scelta individuale può ridurre il montepremi iniziale di 300.000 euro, trasformando ogni tappa in una tensione continua tra sopravvivenza e tentazione.

Money Road: chi sono i concorrenti della seconda stagione

La seconda edizione di Money Road mette al centro dodici concorrenti "nip", persone comuni con storie, età e percorsi molto diversi tra loro. Ognuno entra nel gioco con un obiettivo personale, ma le dinamiche di gruppo e le tentazioni lungo il percorso potrebbero cambiare rapidamente strategie e alleanze.

Di seguito, i profili della nuova Compagnia delle Tentazioni.

Riccardo, il più giovane del gruppo con sogni da capotreno

Riccardo ha 22 anni ed è il concorrente più giovane di Money Road 2. Nato a Sammichele di Bari, ha un accento pugliese marcato e una storia personale segnata da spostamenti e ritorni: dopo la morte del padre si è trasferito in Russia con la madre, ma a 17 anni ha scelto di tornare da solo in Puglia, dove oggi vive.

È un ragazzo molto legato alla sua terra e alle relazioni personali: lavora nel servizio civile, è capo scout e arbitro di calcio per passione. Nonostante la giovane età, ha già una visione concreta del futuro e sogna di diventare capotreno. In amore è stabile e molto legato alla fidanzata. Attento alle spese e poco incline agli sprechi, entra nel programma con un obiettivo preciso: resistere alle tentazioni e portare a casa più denaro possibile.

Simona, la venditrice milanese che può convincere chiunque a cedere

Simona ha 47 anni ed è una delle concorrenti più determinate di Money Road 2. Impiegata a Milano, è una venditrice nata, sia per lavoro che per attitudine. La sua comunicazione è diretta, veloce, quasi inarrestabile: una qualità che potrebbe diventare decisiva nelle dinamiche del gioco.

Abituata a uno stile di vita confortevole, non si nega nulla e vive con pragmatismo le proprie scelte economiche. Non si considera una leader, ma non accetta di essere guidata dagli altri. Nel reality entra con un obiettivo chiaro: mettere alla prova sé stessa e la propria capacità di resistere alle tentazioni.

Luana, l'imprenditrice che punta tutto su leadership e montepremi

Luana ha 41 anni ed è un'imprenditrice di Brescia. È una concorrente che si presenta con grande sicurezza: determinata, precisa e convinta di avere le qualità per guidare un gruppo anche in un contesto competitivo come Money Road 2.

Si descrive come una persona abituata a ottenere ciò che vuole e non nasconde che l'aspetto economico del gioco sia una motivazione concreta. Non rinuncia all'idea di vivere l'esperienza in modo autentico, ma allo stesso tempo non considera ipocrita l'interesse per il montepremi finale.

Meryem, la content creator che ha costruito la sua indipendenza passo dopo passo

Meryem ha 25 anni, vive a Napoli ed è una content creator. La sua storia personale è centrale nella sua identità: nata in Marocco, si è trasferita in Italia da bambina e ha affrontato un percorso di adattamento complesso, trovando poi nella moda e nei social una forma di riscatto e indipendenza.

Oggi lavora online e vive una vita costruita sulla propria immagine e creatività. È molto legata alla famiglia e in particolare alle sorelle, che rappresentano il suo punto di riferimento emotivo più forte. In Money Road 2 porta quindi anche una componente emotiva importante, legata alla distanza dagli affetti.

Fabrizio, il commesso con la passione per il canto lirico

Fabrizio ha 34 anni, vive a Milano ed è un commesso con una forte passione per la musica, in particolare per il canto lirico. È una personalità estroversa, spesso al centro dell'attenzione, e vive l'esperienza del reality come una sfida personale ma anche come occasione di visibilità.

Nonostante il suo lato leggero e teatrale, ha un obiettivo concreto: dimostrare di poter andare oltre le aspettative e trasformare la propria passione in qualcosa di più. In Money Road 2 la sua presenza introduce una componente più spettacolare e istintiva.

Chiara, la freelance che vede il gioco come un'altra sfida da vincere

Chiara ha 25 anni, è di Ancona e lavora nella comunicazione come freelance. È giovane ma molto determinata, con una forte identità professionale e un approccio competitivo alla vita.

Si descrive come una persona che ha sempre raggiunto i propri obiettivi e affronta Money Road 2 come un'ulteriore prova da superare. Non teme le rinunce e si posiziona come possibile leader naturale del gruppo.

Daniele, l'esperto d'arte ironico che arriva dal mondo delle aste

Daniele ha 51 anni, vive a Milano e lavora nel mondo delle case d'asta come esperto d'arte moderna. Ha una personalità apparentemente burbera ma in realtà molto ironica e riflessiva.

È molto legato ai suoi figli, che hanno avuto un ruolo importante nella sua decisione di partecipare al programma. Abituato a uno stile di vita agiato, affronta Money Road 2 come una sfida fuori dalla sua comfort zone.

Sebastiano, la Gen Z tra sport, podcast e spirito da outsider

Sebastiano ha 25 anni, vive a Milano e lavora in una start-up. È un rappresentante tipico della Gen Z: ironico, rilassato e molto legato allo sport, che racconta anche attraverso un podcast.

Nonostante l'approccio leggero, ha una buona maturità emotiva e una forte capacità relazionale. In Money Road 2 punta proprio su questo: adattabilità e connessione con il gruppo.

Marilina, l'infermiera che non accetta compromessi

Marilina ha 41 anni, è infermiera e vive a Bologna. È una persona diretta, schietta e poco incline ai compromessi. Non cerca di piacere a tutti e non modifica il proprio comportamento per adattarsi agli altri.

Ha una forte personalità e un attaccamento alle proprie abitudini, ma dietro la durezza professionale emerge una componente empatica legata al suo lavoro. In Money Road 2 potrebbe diventare una concorrente molto divisiva.

Marco, il project planner abituato a muoversi da solo

Marco ha 42 anni, vive a Milano ed è un project planner con un passato da viaggiatore tra diverse città europee. È una persona introspettiva, indipendente e abituata a gestirsi da sola.

Ama lo sport e i viaggi, e non teme il giudizio degli altri. All'interno del programma potrebbe oscillare tra autonomia e collaborazione, diventando un profilo difficile da prevedere.

Roberto, il concorrente più esperto che non ha paura delle rinunce

Roberto ha 63 anni, è di Viterbo e lavora come traslocatore. È il più grande del gruppo ma anche uno dei più energici e spontanei.

Ha una forte personalità, molto legata alla famiglia e al lavoro costruito negli anni. Nonostante l'età, non teme la fatica e affronta Money Road 2 con spirito competitivo e pratico, puntando chiaramente al montepremi finale.

Adele, l'ingegnera che unisce logica e libertà personale

Adele ha 49 anni, vive a L'Aquila e lavora come ingegnere. È una donna che ha affrontato diverse sfide nella vita e oggi si definisce libera dal giudizio degli altri.

Unisce razionalità e creatività, con una personalità complessa e sfaccettata. In Money Road 2 vede l'esperienza come una pausa dalla routine, ma anche come una prova personale di autonomia e gestione delle scelte.