Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 18 giugno

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 18 giugno alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta. A seguire, spazio allo spin-off Oltre il Paradiso, con un nuovo mistero per l'ispettore Humphrey Goodman.

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso arrivato alla sua quattordicesima stagione, in onda stasera, mercoledì 18 giugno, alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. Durante una partita decisiva di calcio femminile, la giovane portiere Ines Mercedes viene trovata morta negli spogliatoi. L'ispettore Parker indaga tra segreti, rivalità e amori nascosti. A seguire, spazio allo spin-off Oltre il Paradiso, con un nuovo caso per l'ispettore Humphrey Goodman. Una serata ricca di misteri e colpi di scena, dunque, tra il fascino tropicale di Saint-Marie e l'atmosfera più british e surreale dello spin-off.

Delitti in Paradiso: trama episodio

L'ispettore Mervin Parker e la sua squadra si trovano a indagare su un omicidio che, almeno all'apparenza, sembra privo di un movente chiaro. Ma dietro il talento sportivo e la brillante carriera di Ines si nascondeva un intreccio di segreti. Il caso prende una piega inaspettata quando emerge che la vittima aveva avuto una relazione con Grace Devon, sua rivale sia sul campo che nella vita privata. Una storia finita da poco, interrotta bruscamente da Grace per motivi mai del tutto chiariti.

Con il progredire dell'indagine, affiora una rete di errori, fraintendimenti e paure mai davvero elaborate. Brigitte Lewis, amica fidata di Ines e figlia dell'allenatore, aveva inviato lettere minatorie anonime per timore che la ragazza potesse convincere suo padre a cambiare i ruoli in squadra. Paradossalmente, era stata proprio Grace - nonostante la rottura - a regalare a Ines una pistola per difendersi da quelle minacce. Un gesto nato da un senso di colpa e preoccupazione, ma che si è rivelato tragicamente fatale.

Don Gilet è il detective Mervin Wilson

Intanto, la sergente Naomi Thomas si ritrova faccia a faccia con il proprio passato: Emmanuel Warner, ex fidanzato e ora arbitro della partita, riappare nella sua vita proprio il giorno dell'omicidio. La loro relazione si era chiusa bruscamente quando Naomi aveva scelto di trasferirsi a Saint Marie per concentrarsi sulla carriera, lasciando molte parole non dette. Emmanuel, ora legato a un'altra donna, scatena in lei emozioni sopite.

Per la prima volta, Naomi si apre con Mervin, raccontandogli le sue insicurezze e il rimpianto per le decisioni prese. Sul fondo di tutto, si percepisce un velo di malinconia: il commissario Selwyn si avvicina sempre di più al momento del congedo definitivo dall'isola, preparandosi a un addio che cambierà gli equilibri del team per sempre.

Nel cast della 14esima stagione

Shantol Jackson interpreta la sergente Naomi Thomas

Shaquille Ali-Yebuah è l'agente Sebastian Rose

Don Warrington è il capo Selwyn Patterson

Kris Marshall nel ruolo dell'Ispettore Humphrey Goodman

Oltre il Paradiso: trama episodio

Subito dopo, in prima visione, andrà in onda lo Beyond Paradise: il panico si diffonde a Shipton Abbott, nel Devonshire, quando un piromane prende di mira tre attività commerciali, evocando bizzarramente la favola dei "Tre porcellini". Nel frattempo, Martha ha delle serie riflessioni da fare.

