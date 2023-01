Decision to Leave: SDV firma due alternative poster del nuovo film di Park Chan-Wook

Ecco i due poster alternativi realizzati da SDV per Decision to Leave, l'attesissimo film di Park Chan-wook che lo scorso anno ha conquistato il Festival di Cannes.

SDV, un'artista italiano con sede a Roma conosciuto su Instagram come sdv_artworks, ha appena rivelato di aver firmato due alternative poster di Decision to Leave, l'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan-Wook che arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023.

"In questi giorni ho mantenuto un segreto che finalmente posso svelarvi", ha esordito SDV. "Ho avuto il piacere di collaborare con @luckyred alla realizzazione di un alternative poster di Decision to Leave, il nuovo film di Park Chan-wook che è stato premiato al Festival di Cannes per la Miglior Regia."

"È stato un onore poter vedere il film e lavorare a questo progetto super entusiasmante per me! Il film arriva nelle sale dal 2 febbraio e vi consiglio vivamente di andare a vederlo! Nei prossimi giorni voglio svelarvi tutti i retroscena e dirvi anche le mie impressioni sul film. State connessi, però, perché le sorprese non sono finite...", ha continuato l'artista.

In un secondo post SDV ha confermato di avere un'altra sorpresa per i fan di Park Chan-Wook: "Vi avevo detto che le sorprese non erano finite... Con @luckyred non ci siamo fatti bastare una sola locandina! Scrivetemi nei commenti quale preferite e se pensate di andare a vedere Decision to Leave che sarà al cinema dal 2 febbraio".

Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, il film è anche stato candidato dalla Corea per la corsa agli Oscar come Miglior Film Internazionale. La nuova pellicola del cineasta sudcoreano è un thriller dal tocco noir, che riesce a coniugare il respiro dei grandi classici con la freschezza del cinema contemporaneo: in molti lo hanno considerato come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock.