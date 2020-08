Death on the Nile, il trailer del film con Gal Gadot e Armie Hammer

Death on the Nile si presenta con un primo trailer e un cast davvero stellare: è il capitolo successivo nella saga di Hercule Poirot di Keneth Branagh iniziata con Assassinio sull'Orient Express.

Hercule Poirot torna a indagare in Death on the Nile, secondo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh di cui è appena uscito il trailer e in cui le vicende del brillante detective ci porteranno ad assistere a un nuovo omicidio, anche questa volta corredato da un cast di primo livello.

Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Ali Fazal e tanti altri sono protagonisti del glamour e dei vizi di Assassinio sul Nilo, la nuova pellicola ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tra amori, gelosie e tradimenti, la morte troverà la sua strada anche in questo nuovo capitolo delle avventure di Hercule Poirot, il sagace detective belga dagli inconfondibili baffi.

Questa volta sarà una luna di miele su una lussuosa nave da crociera ad andare storta in tutti i modi possibili... E portare a un tragico finale, il cui mistero dovrà essere risolto proprio dal nostro investigatore preferito.

Negli Stati Uniti, Death on the Nile arriverà nelle sale il 23 ottobre, mentre attendiamo di scoprire la data d'uscita italiana.