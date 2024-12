Tom Bateman spaesato dalla trama del prossimo film di Kenneth Branagh: "L'ho letta 10 volte e capito il 10%"

C'è ancora molto mistero intorno al nuovo film di Kenneth Branagh, The Last Disturbance of Madeline Hynde, descritto come un thriller psicologico contemporaneo nonché primo lavoro di Branagh fuori dall'orbita di Agatha Christie da Belfast.

Il mistero e la poca chiarezza intorno alla trama del film sembra aleggiare anche intorno ad uno dei protagonisti, Tom Bateman, che ha già recitato in passato con Branagh in Assassinio sul Nilo.

L'idea alla base del nuovo film di Kenneth Branagh

"Non posso dirlo ma anche se potessi, abbiamo scherzato sul fatto che penso di aver letto la sceneggiatura dieci volte prima di capirne il 10%" ha spiegato Bateman "Continuavo a chiedergli [a Branagh] come gli fosse venuto in mente questo film. Venite a guardarlo, uscirà l'anno prossimo".

Un film particolarmente intricato, in base a quanto racconta l'attore:"È una vera ragnatela, niente è come sembra. Il personaggio di Jodie [Comer], che è al centro di tutto, sta attraversando qualcosa che rende la sua prospettiva inaffidabile di per sé, quindi averla come protagonista è semplicemente un casino".

Jodie Comer protagonista richiesta a Hollywood

Come ben spiegato da Tom Bateman, Jodie Comer sarà la star del film ed è una delle attrici maggiormente richieste a Hollywood, dopo le sue acclamate performance in The End We Start From, The Bikeriders e nel videogioco Alone in the Dark.

Tra i prossimi progetti di Jodie Comer anche l'attesissimo sequel di Danny Boyle, 28 anni dopo, e The Death of Robin Hood al fianco di Hugh Jackman. The Last Disturbance of Madeline Hynde debutterà al cinema nel 2025.