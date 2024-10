Deadpoool & Wolverine: ecco perché la scena post-credit con Gambit è stata tagliata

Deadpool & Wolverine ha senza dubbio molte sequenze entusiasmanti, ma lo sono altrettanto quelle eliminate dal montaggio finale, tra cui una che avrebbe lasciato intendere il destino di Gambit dopo la resa dei conti tra lui e i suoi compagni contro l'esercito di Cassandra Nova.

Un montatore del Marvel Cinematic Universe ha recentemente confermato il motivo per cui la scena post-credit con il personaggio interpretato da Channing Tatum non è stata mantenuta nel montaggio definitivo della pellicola.

Parlando con Screen Rant, il l'addetto al montaggio Shane Reid ha spiegato perché la scena eliminata, che vedeva Gambit uscire vivo dal Vuoto in mezzo a un mare di corpi, è stata omessa dalla versione del film arrivata nei cinema.

Secondo Reid, il motivo per cui l'hanno omessa è che strizzava troppo l'occhio alla classica "tradizione della Marvel" e volevano sovvertire le aspettative dei fan mantenendo l'attenzione sul personaggio principale, ovvero il Deadpool di Ryan Reynolds.

"Il ritmo della sequenza dei titoli di coda che avevamo [era] la bobina Legacy [che] era una parte davvero importante del processo. È stato qualcosa che abbiamo costruito, in realtà, mentre eravamo in sciopero, ed è stato un sentimento con cui uscire dal film, e poi da lì, sapevamo di avere questo meraviglioso mic-drop in coda con Johnny Storm che avrebbe chiuso il film", ha spiegato. "Penso che il cerchio di scintille di Gambit fosse più in linea con quanto fatto tradizionalmente dalla Marvel, e credo che questi ragazzi abbiano sempre cercato di sovvertire le aspettative del pubblico in questo senso".

Gambit è diventato uno dei preferiti dai fan durante il suo debutto in Deadpool & Wolverine, grazie al suo accento cajun e alla sua impavidità contro Cassandra (Emma Corrin) nel Vuoto. La scena eliminata ha suscitato domande sul futuro di Gambit nel MCU, con Reynolds disposto a fare qualsiasi cosa per aiutare Tatum a ottenere un film basato sul personaggio. L'interpretazione di Tatum è stata così buona che ha costretto anche i suoi colleghi ad uscire dal personaggio sul set.