Deadpool & Wolverine, non potrete fare a meno di vedere questa scena eliminata con Peter

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato una data di uscita di Deadpool & Wolverine in Blu-ray (e probabilmente non lo faranno ancora per un po', visto l'ottimo risultato al botteghino), ma nelle ultime ore è stata condivisa la prima scena eliminata dal film.

Condivisa dall'interprete di Peter, Rob Delaney, è una versione estesa dell'arrivo di Wade Wilson e Logan sulla Terra-100005 e include un riferimento a una gag precedente che coinvolge i gioielli... unici del venditore di auto.

L'attore, nel condividere il filmato, ha scritto scherzando: "Mi è stato detto che questa scena è stata tagliata da #DeadpoolAndWolverine perché le tute di Ryan e Hugh non potevano essere sufficientemente protette dall'umidità. Giudicate voi!".

A questo proposito, Jonay Bacallado ha condiviso il suo design finale per il costume indossato da Johnny Storm/Torcia Umana di Chris Evans nel Vuoto.

Deadpool & Wolverine ancora primo al box office italiano, dodici milioni di euro in due settimane

"Ha vissuto nel Vuoto per un bel po' di tempo, sfuggendo a Cassandra, sotto mentite spoglie", spiega l'artista. "Mayes Rubeo, costumista del film, non ha voluto svelare subito la sua identità e abbiamo anche giocato un po' con la tavolozza dei colori per confondere un po' il pubblico. Così, quando lo incontriamo per la prima volta, lo troviamo come in questo concept finale".

Come Deadpool, siamo sicuri che molti di voi hanno pensato che Evans stesse interpretando una variante di Capitan America prima che dichiarasse "Flame On!" invece di "Avengers Assemble!". Come sottolinea Bacallado, era proprio questo il punto.