Deadpool & Wolverine supera The Avengers: è il quinto film del MCU con il maggior incasso di sempre

Deadpool & Wolverine ha appena raggiunto un altro grande traguardo al botteghino. Con oltre 622 milioni di dollari in patria, il trequel dei Marvel Studios in versione R-Rated supererà oggi The Avengers e diventerà il quinto film tratto dai fumetti con il maggiore incasso di sempre. Si collocherà quindi dietro Avengers: Infinity War, Black Panther, Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame al primo posto.

Si tratta di un risultato incredibile per Deadpool & Wolverine ed è la prova che i discorsi dell'anno scorso sulla "stanchezza da supereroi" da parte dei maggiori detrattori del genere erano troppo prematuri e velleitari.

Come stanno andando gli altri titoli al botteghino?

Sempre relativamente al box office, Deadline riporta che il primo film d'animazione sui Transformers dopo quasi quattro decenni, Transformers One, ha incassato ben 3,36 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì. Un risultato migliore dei 2,15 milioni di dollari di Bumblebee nel 2018, ma inferiore agli 8,8 milioni di dollari realizzati da Transformers - Il risveglio dello scorso anno.

Deadpool & Wolverine: il poster per l'uscita in 4DX

Le stime attuali indicano che il film prequel incasserà 34 milioni di dollari nel fine settimana, anche se gli addetti ai lavori ritengono che potrebbe guadagnare più di 40 milioni di dollari.

Il periodo negativo della Lionsgate continua dopo il flop di Borderlands e The Crow. Il film di Dave Bautisa The Killer's Game ha ottenuto l'apertura più bassa della carriera della star di Guardiani della Galassia e ora Never Let Go di Halle Berry è partito in modo altrettanto negativo, con un debutto previsto tra i 4 e i 7 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni.

Shawn Levy ha diretto Deadpool & Wolverine, che vede nel cast Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, Matthew Macfadyen, Chris Evans, Dafne Keen, Channing Tatum, Jennifer Garner, e Wesley Snipes. Henry Cavill appare in un breve cameo. Il film è stato scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick. Zeb Wells e Shawn Levy.