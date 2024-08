Deadpool & Wolverine, gli sceneggiatori su Daniel Radcliffe come Wolverine: "In realtà volevamo Danny DeVito"

All'inizio di quest'anno, dopo l'uscita del primo trailer di Deadpool & Wolverine, i fan hanno creduto che anche Daniel Radcliffe di Harry Potter fosse presente nel film. Ora gli sceneggiatori hanno chiarito se le voci erano vere.

Parlando con The Hollywood Reporter, Rhett Reese e Paul Wernick hanno affrontato il famoso rumor su Daniel Radcliffe. Il trailer da record mostrava una versione di Wolverine nota come Patch di spalle. Per questo motivo, il breve momento ha portato i fan a credere che potesse trattarsi di Radcliffe.

La smentita

Dopo aver rivelato che il Tony Stark di Robert Downey Jr. era stato preso in considerazione per un breve cameo, gli sceneggiatori hanno smentito le voci su Radcliffe. "No, non credo che sia mai venuto fuori", ha confermato Reese. "Era una voce che girava dappertutto, ma non credo che Daniel Radcliffe sia mai stato preso in considerazione". Hanno invece confermato di aver pensato a un altro attore di primo piano per un cameo: Danny DeVito. "È stato proposto, sì. E alla fine si è pensato che fosse più divertente vedere Hugh. Una versione più bassa di Hugh era più divertente".

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

La variante Wolverine Patch, che è uno dei tanti alias di Wolverine, appare in Deadpool & Wolverine. Con il suo caratteristico gioco d'azzardo, l'alcol e la giacca bianca, la variante fa una breve apparizione all'inizio del film, quando Deadpool è alla ricerca del suo Wolverine.

Deadpool & Wolverine ha davvero fatto centro con i suoi camei, ma per un attimo le cose sono sfuggite di mano. Ci sono state molte voci su possibili camei, Radcliffe compreso. La voce più virale era quella di Taylor Swift nel ruolo di Dazzler o di Patrick Stewart che riprendeva il suo ruolo di Professor Charles Xavier. Mentre queste non si sono verificate, ci sono state voci più inverosimili, come quella di Re Carlo III.

"Ho sentito che Re Carlo era nel film. Ho pensato: 'No, merda'", ha spiegato Reynolds in un'intervista. "A quel punto abbiamo tutti pensato: 'Potremmo farlo?'". Il regista Shawn Levy è intervenuto: "Abbiamo avuto un'intera conversazione basata su quella strana voce. Non confermeremo né smentiremo se abbiamo agito in tal senso". Piccolo spoiler: non l'hanno fatto.