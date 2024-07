Deadpool & Wolverine: le prime reazioni anticipano dei "momenti che i fan Marvel aspettano da decenni"

I fan italiani dovranno attendere il 24 luglio prima di vederlo nelle sale, ma online sono intanto già apparse le prime reazioni a Deadpool & Wolverine condivise dalla stampa internazionale.

A Shangai, in Cina, durante la promozione del film sono infatti stati proiettati i primi 35 minuti dell'atteso sequel.

Le prime reazioni al film

I giornalisti e i fan che hanno potuto assistere all'anteprima hanno condiviso le proprie opinioni online e sui social.

Amy West di GamesRadar+ ha scritto online che nelle sequenze di Deadpool & Wolverine mostrate in anteprima ci sono numerose battute auto-ironiche, aggiungendo poi che è un film "violento, pieno di energia e super divertente". La reporter ha inoltre lodato l'interpretazione di Matthew MacFadyen e sottolineato che vedere Hugh Jackman indossare l'iconico costume giallo è stato davvero bello.

Ian Sandwell di Digital Spy ha invece dichiarato che si tratta di un inizio promettente e che non si è in nessun modo diminuito l'approccio irriverente e violento che ha contraddistinto in precedenza le avventure di Deadpool.

Deadpool & Wolverine: ci saranno scene dopo i titoli di coda? Ecco le prime anticipazioni [SPOILER]

Un altro spettatore ha invece rivelato che, nonostante le avventure di Wade Wilson siano passate tra le fila della Marvel, la storia sembra una continuazione del secondo capitolo, anche dal punto di vista dell'atmosfera. Il senso dell'umorismo e l'approccio alla storia del mercenario non sono cambiati, mentre le scene d'azione sono davvero meravigliose.

I trailer e i materiali promozionali, inoltre, non hanno rivelato spoiler, essendo stati realizzati con le scene presenti in quei 35 minuti che, comunque, contengono già molte sorprese per i fan.

Matt Purslow di IGN ha infine dichiarato che il film "potrebbe essere un punto di svolta vitale per la cultura dei film tratti dai fumetti", lodando i tanti momenti divertenti, violenti e grotteschi proposti dal terzo capitolo della storia, oltre ad anticipare che ci saranno degli elementi che entusiasmeranno i fan della Marvel che li stavano aspettando sul grande schermo da decenni.