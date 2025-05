X-Men: il successo di Thunderbolts* ha permesso alla Marvel di trovare il regista del film?

Alcune indiscrezioni sostengono che i Marvel Studios avrebbero individuato in Jake Schreir il regista perfetto per il prossimo film degli X-Men.

Il successo di Thunderbolts potrebbe aver permesso a Jake Schreier di ottenere la regia del prossimo film dedicato agli X-Men.

Le fonti di Deadline vicine ai Marvel Studios hanno infatti svelato che nell'ultima settimana c'è stato un incontro importante con il filmmaker.

Il possibile regista del film Marvel

Jake Schreier sarebbe ora in cima alla lista dei registi preferiti dalla Marvel per portare sul grande schermo l'avventura degli X-Men che sarà scritta da Michael Lesslie e verrà prodotta da Kevin Feige.

Disney e Marvel, come prevedibile, non hanno commentato le notizie apparse online.

Il ritorno da assoluti protagonisti dei mutanti sembra un tassello molto importante per il futuro del MCU. Schreier avrebbe convinto i Marvel Studios grazie alle reazioni a Thunderbolts*, che ha debuttato a quota 162 milioni di dollari e ha ricevuto delle buone recensioni da parte della critica e del pubblico.

Jake, inoltre, è un grande fan dei fumetti degli X-Men e il suo pitch per il film sarebbe stato molto convincente. Recentemente, inoltre, il regista avrebbe rifiutato altri progetti, segnale che farebbe ipotizzare il suo coinvolgimento nel progetto della Marvel.

I possibili ritorni

Lo studio affida spesso più di un film o di una serie tv allo stesso regista, come accaduto ovviamente con James Gunn, Taika Waititi, i fratelli Russo o con Matt Shakman che ha diretto I Fantastici 4: Gli Inizi dopo aver contribuito al successo di WandaVision.

Per ora non è ancora stato svelato se gli ex interpreti degli X-Men saranno coinvolti nel prossimo film, considerando che alcuni di loro appariranno in Avengers: Doomsday, di cui sono attualmente in corso le riprese. L'anno scorso, inoltre, Deadpool & Wolverine ha riportato sugli schermi Hugh Jackman nella parte di Logan dopo un addio al personaggio che sembrava definitivo.