Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds svela l'irriverente cestello dei popcorn creato per il film

Ryan Reynolds ha svelato con un divertente video il cestello di popcorn ideato per Deadpool & Wolverine, dando il via a una "guerra".

Kevin Feige lo aveva annunciato e ora, dopo molta attesa, Ryan Reynolds ha svelato il design del cestello dei popcorn ideato per Deadpool & Wolverine, film in arrivo questa estate nelle sale.

Come prevedibile, la "creazione" di Wade Wilson è particolarmente irriverente e concepita per fare concorrenza a quella diventata virale in occasione dell'arrivo nelle sale americane di Dune: Parte 2, ispirata al verme della sabbia.

Il video pubblicato online

Sui propri profili social, Ryan Reynolds ha condiviso il video con cui annuncia che, con l'oggetto da collezione ispirato a Deadpool & Wolverine, si inizierà un'originale competizione. La star canadese ha infatti sottolineato: "Tra qualche anno si ripenserà al 2024 come l'anno in cui è iniziata la Guerra dei Cestelli di Popcorn".

Il design firmato da Deadpool ricrea la bocca di Logan, con tanto di lingua, dove potranno essere versati i popcorn da mangiare durante le proiezioni.

Hugh Jackman non ha potuto evitare di commentare il filmato, compiendo un ironico gioco di parole con l'uso della parola burro e la frase idiomatica butter me up, traducibile in "Non cercate di addolcirmi".

Feige, parlando dell'oggetto, lo aveva descritto come volutamente "volgare e osceno", svelando che avevano chiesto a Deadpool di disegnarlo e che il risultato era chiaramente sopra le righe.

Deadpool & Wolverine: Logan vi invita a "silenziare quei fottuti cellulari" in un nuovo esilarante trailer

Nel cast dell'atteso terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson, oltre a Reynolds e Jackman, ci saranno Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film diretto da Shawn Levy, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.