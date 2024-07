Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds ha dovuto chiedere a Madonna il permesso per un dettaglio del film

A quanto pare è stato necessario il permesso della cantante per una questione ben precisa sul cinecomic Marvel in uscita

Ryan Reynolds ha dovuto incontrare Madonna personalmente per un dettaglio relativo a Deadpool & Wolverine, che dopo mesi di attesa e anticipazioni uscirà nelle sale italiane questo giovedì.

L'attore ha spiegato in occasione di una recente intervista che lui e il regista del film, Shawn Levy, hanno avuto un "incontro personale con Madonna" per mostrare all'icona pop la sequenza in cui la canzone Like A Prayer sarebbe stata utilizzata nel film e convincerla a dare il permesso per utilizzarla.

"Inoltre, premettiamo il fatto che non si concede la licenza - Madonna non concede solo la licenza per la canzone, e in particolare quella canzone non è stata concessa in licenza", ha precisato Reynolds. "Quindi è stato un grosso problema chiederla e certamente un problema ancora più grosso usarla... Siamo andati da lei, l'abbiamo incontrata e le abbiamo mostrato come veniva usata, dove e perché".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

Levy ha aggiunto che è sembrato che i due stessero "incontrando dei reali" quando si sono dati appuntamento con la cantante per discutere della questione. "Ho persino chiesto a qualcuno che lavorava con lei: 'Mi è permesso dire semplicemente Madonna?'. Tipo: 'Ciao, Madonna?'", ha ricordato Reynolds, prima di rispondere scherzosamente: "Sono Ryan, cazzo". E ha continuato: "È stata una delle più grandi emozioni della mia vita".

Deadpool & Wolverine: ci saranno scene dopo i titoli di coda? Ecco le prime anticipazioni [SPOILER]

Reynolds ha anche rivelato che, oltre a permettere l'uso del brano nel film, Madonna ha dato loro un feedback su come migliorare la scena. "Ci ha dato un grande suggerimento", ha ricordato. "Mio Dio, l'ha guardato e, non sto scherzando, ha detto: 'Dovete fare questo, questo e questo in questo momento'. E, dannazione, se non era proprio perfetta e giusta".

Levy ha aggiunto che si sono subito attivati per trasformare la sua visione in realtà. "Siamo letteralmente entrati in una nuova sessione di registrazione nelle 48 ore successive per fare come aveva detto. Quel suggerimento ha migliorato la sequenza". Rimandandovi al nuovo promo di Deadpool & Wolverine, vi ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale il 24 luglio.