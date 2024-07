Deadpool & Wolverine: l'ultima anteprima svela nuovi ritorni e mette in guardia i fan dagli spoiler

I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo promo in anteprima di Deadpool & Wolverine, quando mancano solamente due giorni all'uscita nelle sale italiane.

Nel filmato, oltre a ritrovare la coppia composta da Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo immersa nel solito battibecco, viene svelato ai fan anche il ritorno di Wunmi Mosaku, che torna nei panni dell'agente della TVA B-15 che abbiamo incontrato nel corso delle prime due stagioni di Loki.

Ovviamente, visto la data d'uscita così ravvicinata, il trailer mette anche in guardia i fan dai possibili spoiler che potrebbero arrivare tra pochi giorni, dopo l'arrivo del film nelle sale. L'invito è quello consueto a non rovinare la visione a quegli spettatori che non si precipiteranno in sala il primo giorno di programmazione.

"La verità è che stiamo nascondendo molte cose, ed è per questo che stiamo mostrando questa quantità di filmati", ha rivelato Reynolds presentando uno sneak peek di 35 minuti durante un recente evento per i fan a Berlino. "C'è una quantità assurda di sorprese che, tra un paio di settimane, non vediamo l'ora di svelare".

Deadpool & Wolverine si prepara a un debutto da record al botteghino

"Non volevamo che nessuno dei camei o dei personaggi spostasse l'attenzione dalla storia del film", ha dichiarato il regista Shawn Levy in precedenza. "Ma sono disseminati in tutto il film. Ci sono molti personaggi. Ho letto i rumor sui camei di personaggi presenti nel film. Alcuni sono veri, altri sono decisamente fuori strada".

Reynolds e Jackman recitano accanto ai membri del cast dei precedenti Deadpool che ritornano, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapičić; la star di Succession Matthew Macfadyen si unisce al MCU nel ruolo dell'Agente TVA Paradox, mentre Emma Corrin di The Crown interpreta Cassandra Nova. Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios uscirà solo nelle sale il 24 luglio.