Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds difende Dogpool: "è una bellezza naturale, acqua e sapone, senza CGI"

L'attesa per il film Deadpool & Wolverine è alle stelle e i biglietti vanno a ruba, mentre si avvicina alla sua uscita, promettendo di stabilire nuovi record di incassi. Manca meno di una settimana al debutto nelle sale, ma prima di vedere cosa combinerà il team-up tra il Mercenario Chiacchierone e Logan, Ryan Reynolds ha condiviso un commovente post su X (precedentemente Twitter) riguardante Peggy, alias Dogpool.

Deadpool & Wolverine... & Dogpool

Questo adorabile cagnolino, famoso per essere stato un tempo soprannominato il cane più brutto della Gran Bretagna, è diventato una mascotte amatissima dagli attori e dai fan.

"La gente si chiede se Peggy/Mary Puppins/[Dogpool] sia CGI", scrive Ryan Reynolds. "La risposta è no. È una bellezza naturale e non ha subito NESSUNA procedura estetica, a parte una discreta routine di esfoliazione notturna seguita da una maschera nutriente svedese di alta qualità"_. Con il suo consueto humor, l'attore ha aggiunto che Peggy è una fonte costante di glamour e brio, capace di illuminare anche i momenti più caotici.

"Vale la pena menzionare che è un buon esempio di come la prospettiva sia una cosa malleabile e in continuo cambiamento. Potresti guardarla e vedere qualcosa di difficile da amare o difficile da guardare. Ma quell'attributo è la stessa cosa che la rendeva speciale. È la cosa che le ha dato potere e scopo."

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Diretto da Shawn Levy, "Deadpool & Wolverine" vanta un cast stellare, tra cui Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Reynolds insieme a Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy, promette una miscela esplosiva di azione, umorismo e sorprese.

Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits "che lascerà tutti a bocca aperta"

Tra le notizie più entusiasmenti, vi è il ritorno di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra, e le apparizioni di star come Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen, Channing Tatum, Blake Lively e persino la cantante Taylor Swift.

Non resta che attendere il 24 luglio per vedere finalmente sul grande schermo questo attesissimo crossover che promette di far parlare di sé a lungo.