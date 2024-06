Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds conferma che la post-produzione del film si è conclusa

Sono passati sei anni da quando Deadpool 2 è uscito nelle sale e molte cose sono cambiate da allora. Per cominciare, la Disney si è fusa con la 20th Century Fox, dando ai Marvel Studios i diritti esclusivi dei franchise degli X-Men e dei Fantastici Quattro.

I mutanti e gli X-Men hanno iniziato lentamente a farsi strada nei film e negli show televisivi del MCU, mentre i Fantastici Quattro arriveranno finalmente sul grande schermo il prossimo anno.

Tornando al 2024, però, Deadpool & Wolverine porterà i personaggi del titolo nel MCU grazie a un incontro inaspettato con la Time Variance Authority. Anche se non è stato confermato in alcun modo, ci aspettiamo che il film si concluda con Wade Wilson e Logan bloccati sulla Terra-616 in attesa dei prossimi film sugli Avengers.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds: "La gente deve sapere, non ci sarà una scena post-credits"

Il film è stato completato

Ora, a circa cinque settimane dall'arrivo di Deadpool & Wolverine nei cinema di tutto il mondo, la star, lo sceneggiatore e produttore Ryan Reynolds ha confermato che la post-produzione è terminata e che il lavoro sul trequel è stato completato.

"E questo è tutto per la post-produzione", ha scritto Reynolds in una storia su Instagram. "Sembra che un milione di anni di lavoro siano passati in un batter d'occhio. Sedersi accanto a questo ragazzo [il regista Shawn Levy] ha reso tutto così dolce... difficile andarsene".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

I film dei Marvel Studios a volte non vengono completati fino a pochi giorni prima dell'uscita nelle sale. Tuttavia, con un massiccio tour stampa globale che inizierà alla fine di questo mese/inizio luglio, era probabilmente necessario assicurarsi che Deadpool & Wolverine venisse ultimato in tempo. Questo suggerisce anche che Levy ha avuto il tempo necessario per realizzare il film che voleva.

Sebbene Reynolds riconosca che si tratta di un progetto "difficile da abbandonare", è probabile che quello che si prospetta come un record di incassi per il film significhi quasi certamente che questa non sarà l'ultima volta che il Merc with the Mouth condividerà lo schermo con Wolverine...

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.