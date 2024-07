Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds ha appena svelato il cameo di un amato Avenger?

In base a tutti i trailer e le clip rilasciate fino a questo momento, è chiaro che Deadpool & Wolverine scaverà in ogni sorta di angolo del Marvel Cinematic Universe.

Dopotutto stiamo per assistere all'incursione di Deadpool nel franchise dei Marvel Studios e la sua avventura nel multiverso avrà probabilmente implicazioni durature per gli altri film e show futuri del MCU.

L'esatto legame tra Deadpool & Wolverine e il resto dell'MCU non è stato reso noto, ma il produttore e protagonista Ryan Reynolds ha fatto riferimento ad alcuni elementi del franchise, tra cui un legame importante con uno degli Avengers: Doctor Strange.

Nelle ultime ore, quando manca una settimana all'uscita del film, Reynolds ha condiviso un paio di immagini interessanti sulla sue stories di Instagram. Ha condiviso due diverse foto di concept art di Doctor Strange, che ritraggono il celebre sling ring di Strange, lo strumento che indossa sulle dita per aprire portali tra luoghi (e talvolta universi).

L'immagine di Reynolds porterà ovviamente i fan a chiedersi se lo strumento apparirà nel corso di Deadpool & Wolverine, il che significherebbe molteplici cose. È già noto che il film esplorerà diversi universi e lo sling ring potrebbe essere il modo in cui Deadpool e Wolverine passano da un universo all'altro, ma potrebbe anche indicare un qualche tipo di coinvolgimento di Stephen Strange stesso.

Indipendentemente dal significato, quella di Reynolds non è esattamente una grande rivelazione, dato che un portale simile a quelli che Strange apre nel MCU è stato presente in quasi tutti i trailer del film. Quello che non sappiamo è come verranno utilizzati questi portali e come Deadpool sia entrato in possesso di questa tecnologia.