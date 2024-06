Deadpool & Wolverine: svelato il ruolo che il Blade di Wesley Snipes avrà nel sequel

Wesley Snipes tornerà nel ruolo di Blade in Deadpool & Wolverine, probabilmente per qualcosa di più di un semplice cameo.

Manca ormai meno di un mese all'uscita di Deadpool & Wolverine e le voci sui personaggi continuano a circolare. L'ultima indiscrezione dello scooper Daniel Richtman sostiene che un certo attore riprenderà il suo ruolo probabilmente più famoso, e per qualcosa di più di un semplice cameo.

A quanto pare, Wesley Snipes tornerà a vestire i panni di Blade, ma rimarrà come personaggio di supporto per una buona parte della durata del film. Ciò si accorda con una precedente indiscrezione secondo cui Wade Wilson e Logan riuniranno una propria squadra di "Vendicatori" composta da varianti del Multiverso per sconfiggere Cassandra Nova.

Snipes sarà in Avengers: Secret Wars?

Durante la prima puntata di The Official Marvel Podcast, Kevin Feige ha confermato che lo studio ha tenuto nascosti almeno alcuni personaggi fino a quando il pubblico non si siederà in sala per assistere al threequel.

Wesley Snipes in una scena di Blade: Trinity

"L'intera vicenda è cruenta, sboccata e vietata ai minori come ci si aspetterebbe, ma è anche estremamente accattivante ed emotiva. Vederli interagire con gli agenti della TVA e con le persone che conoscono quell'organizzazione dalla prima e dalla seconda stagione di Loki è un'emozione. La combinazione di tutti questi mondi diversi e di tutti questi sapori diversi, e forse anche di qualche altro che la gente non conoscerà finché non vedrà il film, è entusiasmante".

Questo significa che Snipes potrebbe rimanere nei panni di Blade per Avengers: Secret Wars? È possibile, ma Mahershala Ali è ancora destinato a interpretare una nuova versione del Daywalker... alla fine!

La sinossi ufficiale di Deadpool & Wolverine recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".