Deadpool & Wolverine verrà censurato in Cina? Ecco in che modo uscirà nelle sale

In simultanea con l'uscita nelle sale americane e di tutto il mondo (Italia compresa), Deadpool & Wolverine arriverà anche nelle sale del mercato cinese, ma lo farà in una versione leggermente modificata, a causa della censura del Paese.

Tutti i film stranieri che vogliono uscire nelle sale in Cina devono ottenere il permesso di essere importati, superare la censura e ricevere una data di uscita dalle autorità locali. L'uscita in Cina, fissata dal Film Bureau per il 26 luglio, è stata annunciata oggi tramite l'account Weibo (social media) della Marvel e successivamente confermata dalla Disney.

In un post separato su Weibo, la Marvel ha dichiarato che la star Hugh Jackman (che ha un notevole seguito in Cina), Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy saranno in Cina per attività promozionali il 2 luglio.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Quanti tagli subirà Deadpool & Wolverine?

Sebbene la Disney e la Marvel non abbiano specificato le modifiche imposte dalla censura al film, i tagli sarebbero "minimi e dovuti alla violenza, al sangue, al gore e al linguaggio". Fonti vicine allo studio hanno dichiarato che non sono stati apportati tagli che abbiano influito sull'integrità della narrazione e che il film rimarrà autentico allo spirito di Deadpool.

Deadpool & Wolverine, un personaggio amato del franchise degli X-Men non tornerà nel film Marvel

La Cina non dispone di un sistema ufficiale di classificazione dei film e tutte le uscite cinematografiche dovrebbero teoricamente essere accessibili a un pubblico di tutte le età. Questo non ha impedito ad alcuni esercenti e distributori di fare pressioni per l'introduzione di un sistema di classificazione o di fornire indicazioni per il pubblico.

Con Deadpool & Wolverine, cinque degli ultimi sei film del franchise Marvel si sono assicurati un'uscita in Cina: The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2023 e Black Panther: Wakanda Forever nel 2022. Thor: Love and Thunder non è stato distribuito in Cina.