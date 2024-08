Deadpool & Wolverine, il regista rivela la scena più spaventosa da girare: "Terrorizzato come mai prima"

Shawn Levy, regista del tanto atteso Deadpool & Wolverine, ha recentemente condiviso un dietro le quinte rivelando quale sequenza del film lo abbia messo più alla prova.

Deadpool & Wolverine: la Sequenza più difficile da girare*

Secondo Levy, la sequenza di apertura è stata la più scoraggiante di tutte. "Niente mi ha terrorizzato di più", ha confessato, spiegando che le aspettative erano altissime dopo il successo delle prime due pellicole di Deadpool. La sfida consisteva nel creare una sequenza che potesse essere all'altezza delle precedenti, tanto da costargli diverse notti insonni mentre pensava come realizzarla.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine segna un punto di svolta per il Marvel Cinematic Universe (MCU), introducendo ufficialmente personaggi iconici come gli X-Men. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha dichiarato che questo film aprirà la strada a quella che ha definito "l'era mutante" dell'MCU. Anche se Deadpool & Wolverine è classificato come un film vietato ai minori, Feige ha sottolineato che non tutti i futuri film Marvel seguiranno questo esempio, ma si spera che ogni pellicola abbracci il suo tono unico, proprio come ha fatto questa produzione.

Deadpool & Wolverine, Dafne Keen: "La riunione con Hugh Jackman? Meravigliosamente straziante"

La sfida di Levy con la sequenza iniziale e la sua attenzione ai dettagli dimostra quanto fosse importante per il regista mantenere il livello qualitativo della serie, soprattutto considerando l'introduzione di Wolverine nel MCU. Con questa pellicola, Levy ha sicuramente alzato l'asticella, e le reazioni dei fan sono la prova che il risultato è stato più che positivo.