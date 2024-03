Deadpool & Wolverine: svelati i primi dettagli sulla durata del film

Nuove notizie sulla durata attuale di Deadpool & Wolverine, l'unico film del MCU in uscita nel 2024. Secondo l'affidabile leaker Cryptic4KQual, l'attesissimo film che vede come protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman dura attualmente 2 ore.

Ecco cosa ha scritto lo scooper su X: "Ho sentito dire che alcune cose sono state messe da parte e non sono presenti nel montaggio attuale di Deadpool & Wovlerine. Finora sono molto soddisfatti di ciò che hanno attualmente e che aggiungeranno col tempo. Attualmente, il film dura poco più di 2 ore. Gli altri tempi di esecuzione che circolano in questo momento sono falsi".

Come aggiunge lo scooper, è ancora molto presto per il film e questo dato è soggetto a cambiamenti (ricordiamo che i reshoots avranno luogo a breve). Tuttavia, anche con tutti i camei di cui si vocifera, non ci aspettiamo che questo sia un film evento come Avengers: Endgame.

"Questa nuova versione dell'MCU è ultra-segreta. Ci sono molte sorprese. Diciamo che molte persone hanno viaggiato a Londra", ha recentemente stuzzicato l'attore di Dopinder Karan Soni.

"Quando stavamo girando il secondo, Ryan stava tramando allora", ha continuato la star di Spider-Man: Across the Spider-Verse. "Ricordo che un giorno a pranzo mi disse che aveva iniziato una conversazione con Hugh. Ricordo di aver detto: 'La gente andrà fuori di testa!'. Poi lo studio è stato venduto alla Disney e sono successe molte altre cose. Ma, ovviamente, Ryan ha seguito la cosa perché era un casting da sogno".

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy. Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale il 26 luglio