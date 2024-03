Deadpool & Wolverine, una star anticipa: 'Sarà pieno di battute su Kevin Feige'

Come abbiamo visto anche nel trailer, il franchise di Deadpool è da sempre caratterizzato di riferimenti meta-cinematografici e anche Deadpool & Wolverine sarebbe pieno di battute sul capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

"Posso dire che penso che questo film sarà davvero bello. Ryan sta sfruttando appieno l'MCU e sta giocando con tutti gli strumenti a sua disposizione. Sembra anche che arrivi in un momento perfetto per il MCU, perché è pronto per una piccola scossa, e lui la sta decisamente dando", ha detto la star di Deadpool Karan Soni in una nuova chiacchierata con Collider.

A quel punto Soni ha detto che il film conterrà molti riferimenti al dirigente hollywoodiano.

"E quindi penso che sia fantastico che arrivi in questo momento, e che siano molto disposti a prendersi in giro, il che è importante. Ho incontrato Kevin Feige e sono stato sorprendentemente colpito", ha aggiunto. "Ho pensato: 'Oh, mio Dio, è lui'. Ed ero sorpreso di esserlo. Ma è molto bello vedere quelle menti insieme. Lui, Kevin, che ovviamente ha cambiato completamente l'industria, e Ryan, che è un genio, che uniscono i loro poteri, è piuttosto eccitante".

Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà "uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte"

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, che sarà interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy e uscirà il 24 luglio 2024.