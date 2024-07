Deadpool & Wolverine si prepara a un debutto da record al botteghino

A tre settimane dall'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, i dati del botteghino indicano un weekend di apertura potenzialmente da record per il primo film R-rated dei Marvel Studios/Disney.

Il debutto del Mercenario Chiacchierone nel MCU dovrebbe incassare almeno 160-165 milioni di dollari nel weekend dal 26 al 28 luglio. Questo non solo renderebbe il titolo la migliore apertura del 2024 fino ad ora, ma anche il più grande lancio di sempre per un film vietato ai minori - un record ancora detenuto dal primo Deadpool, che ha accumulato 133,7 milioni di dollari in patria quando è arrivato nelle sale nel 2016.

La prospettiva di vedere il Wade Wilson di Ryan Reynolds unire le forze con il Logan di Hugh Jackman è chiaramente un'attrazione enorme, come era già evidente dai numeri di vendita dei biglietti.

La Marvel spera ovviamente che queste stime si rivelino accurate, poiché lo studio ha davvero bisogno di una vittoria al botteghino dopo una serie di film deludenti, tra cui il recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, che si è rivelato il titolo con gli incassi più bassi nella storia del MCU.

Deadpool & Wolverine: il regista svela l'unica cosa che la Marvel ha categoricamente vietato per il trequel

I dettagli di Deadpool & Wolverine

La MPAA ha recentemente assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in una scena d'azione dove Deadpool sfoggia le sue katana

"I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide". Inoltre già sono stati rivelati i primi dettagli sulla scena dopo i titoli di coda.

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, Deadpool e Wolverine vedranno il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) nei rispettivi personaggi, A loro si aggiungeranno le new entry del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno un agente televisivo e la controparte malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova.