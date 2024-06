Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman: "Mostrerà un lato nuovo di Logan, mi ha fatto sentire più giovane"

Hugh Jackman ha svelato come recitare in Deadpool & Wolverine gli abbia dato nuova forza e lo abbia fatto sentire più giovane nell'interpretare nuovamente la parte di Logan.

La star australiana, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato delle riprese del film che lo ha riportato nel mondo della Marvel accanto al suo amico e collega Ryan Reynolds.

Una nuova versione di Logan

Parlando del film in arrivo tra poche settimane, Hugh Jackman ha dichiarato: "Ho saputo istintivamente che Deadpool ci avrebbe permesso di ottenere un lato diverso del personaggio di Wolverine rispetto a quanto abbia mai interpretato in precedenza, in ogni modo, dalle emozioni all'umorismo, i dialoghi e le azioni. Tutto mi sembrava nuovo e fresco".

Reynolds e Jackman con Dogpool

L'attore ha inoltre spiegato che sul set di Deadpool & Wolverine ha potuto ridere tutti i giorni, situazione che ha permesso di dare vita a un'atmosfera davvero unica che ha caratterizzato la sua esperienza.

Hugh ha raccontato: "E la stavo condividendo con Ryan e Shawn, che sono due dei miei migliori amici. Noi tre insieme siamo come i Three Amigos. Non c'è stato un giorno durante il quale non stessi ridendo fino alle lacrime. Mi sono sentito così ringiovanito interpretando il ruolo. Voglio dire, sono passati 25 anni e mi fa sentire meglio che mai".

Deadpool & Wolverine: il regista svela l'unica cosa che la Marvel ha categoricamente vietato per il trequel

L'atteso sequel

Il terzo film con star Ryan Reynolds è stato diretto da Shawn Levy, che ha già collaborato con l'attore canadese più volte in precedenza.

Sul grande schermo si assisterà anche al ritorno, oltre a quello di Jackman nell'iconico ruolo di Wolerine, anche di personaggi come Vanessa (Morena Baccarin), Blind Al (Leslie Uggams), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna), Colossus (Stefan Kapičić), Peter/Sugar Bear (Rob Delaney), Dopinder (Karan Soni), e Shatterstar (Lewis Tan).

L'attesa dei fan sta per finire: il lungometraggio arriverà nei cinema italiani il 24 luglio.