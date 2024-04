Deadpool & Wolverine: il merchandise svela i dettagli dell'iconico costume indossato da Hugh Jackman

Il merchandise del film Deadpool & Wolverine presente all'evento CinemaCon ha svelato che Logan, interpretato da Hugh Jackman, indosserà un costume molto fedele ai fumetti.

Online sono infatti apparsi degli scatti di un bicchiere realizzato in collaborazione con Coca Cola in cui sono ritratti i due protagonisti dell'atteso film.

Un costume che farà felici i fan

Le nuove immagini promozionali di Deadpool & Wolverine mostrano così il costume giallo e la maschera indossati da Jackman, confermando le ipotesi che si erano diffuse online dopo i primi scatti realizzati sul set.

In attesa del sequel delle avventure del mercenario interpretato da Ryan Reynolds, che verrà distribuito nei cinema il 26 luglio, i fan possono continuare a chiedersi in che modo Logan tornerà in scena, considerando che il film diretto da Shawn Levy non intaccherà in nessun modo il racconto proposto nel lungometraggio del 2017, in cui il personaggio, nella versione interpretata dall'attore australiano, ha perso la vita.

Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà "uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte"

Gli interpreti dell'atteso film

Nel cast del film, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che è stato convinto dal suo amico-nemico che da tempo gli chiedeva di recitare accanto a lui in un'avventura di Deadpool, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

La sceneggiatura è firmata da Reynolds in collaborazione con Rhett Reese e Paul Wernick, e Zeb Wells e Shawn Levy.

Il film arriverà nei cinema americani il 26 luglio, anche in formato RealD 3D, Imax, Dolby Cinema, 4DX e Cinemark XD.