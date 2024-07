Deadpool & Wolverine: Marvel ha creato falsi leaks per proteggere i cameo dagli spoiler

Deadpool & Wolverine sarà zeppo di sorprendenti cameo, come è stato ampiamente anticipato dallo stesso regista Shawn Levy. Da mesi è in corso il toto-cameo per indovinare quali eroi vecchi e nuovi compariranno nel cinecomic che riunirà sul grande schermo il duo di amici/nemici Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Da Elektra a Ciclope, le elucubrazioni non hanno risparmiato nessuno. Tutto il materiale trapelato dal set è stato attentamente esaminato, ma, come ha appena rivelato Marvel, non bisogna credere alle foto e video leaked che nei mesi scorsi hanno invaso i social media, perchè lo studio avrebbe fabbricato falsi indizi per proteggere i cameo dagli spoiler.

In una nuova intervista con GamesRadar+, la produttrice esecutiva Wendy Jacobson ha confessato che "potrebbero esserci stati o meno sotterfugi e indicazioni sbagliate su Internet o di persona per proteggere la segretezza". Insomma... non tutto quello che è comparso in rete è vero.

"Non posso né confermare né smentire eventuali cameo in questo film, ma dirò che, in termini di personaggi che possono apparire o meno, è sempre stato importante per noi che nulla in questo film sembrasse un espediente", ha affermato Jacobson che, in precedenza, ha lavorato alla serie Disney+ She-Hulk: Attorney at Law. "Chiunque compare ha uno scopo cruciale nella storia o un inizio, una parte centrale e una fine che determinano l'arco narrativo del personaggio."

Un cinecomic pieno di sorprese

A giudicare dalle reazioni entusiastiche della critica a Deadpool & Wolverine, il film rappresenta un punto di svolta per Marvel dopo i recenti flop.



Capitanato dalle star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il film vede i mutanti Deadpool e Wolverine fare il loro debutto nell'MCU mentre si alleano per salvare amici e familiari da una catastrofe imminente collegata alla TVA. Nonostante uno sia un fanboy di Logan che non sta mai zitto e l'altro un eroe pieno di sensi di colpa che nasconde un oscuro segreto, i loro litigi non sono l'unico problema che mette a rischio la missione una volta che rimangono invischiati nei piani della malvagia sorella gemella del Professor X, Cassandra Nova (Emma Corrin).

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è prevista per domani 24 luglio.