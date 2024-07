Deadpool & Wolverine, reazioni esplosive dopo la premiere: "pura dinamite", "cambia il corso dell'MCU"

La premiere di Deadpool & Wolverine ha lasciato la critica di stucco, lodi a profusione per il cinecomic con Hugh Jackman e Ryan Reynolds in uscita domani, 24 luglio, nelle sale italiane.

Reazioni entusiastiche per Deadpool & Wolverine dopo la premiere di New York tenutasi poche ore fa che tiene banco sui media per la concentrazione di star e per la sexy tuta rossa della moglie di Ryan Reynolds, Blake Lively, che suggerisce una sua possibile partecipazione nel ruolo di Lady Deadpool.

Ma l'entusiasmo per il film, in uscita nei cinema italiani domani 24 luglio, è alle stelle e Marvel ha bisogno di un successo dopo i flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels. Successo che potrebbe travolgere il botteghino grazie alla chimica indiscutibile tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman lodata dai media nelle reazioni trapelate sui social media.

Deadpool & Wolverine: il segreto del nuovo ritorno è stato mantenuto ispirandosi ad Andrew Garfield

Tutti pazzi per Deadpool & Wolverine

"Deadpool e Wolverine è un punto di svolta per l'MCU in quanto è il film MCU più grandioso, audace e tosto dai tempi di Infinity War e Endgame", ha scritto Sean Tajipour di _Nerdtropolis. "Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono la coppia definitiva che tutti stavamo aspettando!"

Molly Freeman di Screen Rant ha ammesso di "non aver sentito così tante persone esultare e reagire in un film Marvel dai tempi di Endgame. Deadpool & Wolverine funziona per ogni tipo di fan del MCU, da quelli più casuali agli irriducibili. Reynolds e Jackman insieme sono perfetti".

David Thompson di The Direct ha definito Deadpool & Wolverine "il progetto MCU più cruento e divertente di sempre", aggiungendo: "Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme come queste icone sono un duo INCREDIBILE. Non è perfetto, ma è un'esperienza teatrale emozionante e un passo nella giusta direzione per la Marvel".

"Sì, i cameo e le sorprese sono epici, e anche l'umorismo, l'azione, i combattimenti intrisi di sangue sono straordinari... ma sono il rispetto e l'amore per i personaggi che ti conquistano", ha scritto Erik Davis di Fandango.

Ashley Sanders ha elogiato Deadpool & Wolverine per essersi rivelato una corsa sfrenata, affermando: "Quello che hanno realizzato entra di diritto nei dannati libri di storia!"

The Hollywood Handle ritiene che Deadpool & Wolverine sia "emozionante quanto ci si aspetterebbe", lodando la performance di Jackman, il quale "offre una delle sue migliori interpretazioni nei panni di Wolverine e il film è pieno di grandi sorprese che per fortuna non influenzano il corso della storia."

Jake Hamilton ha definito Deadpool & Wolverine "Un biglietto in due della Marvel", definendolo "selvaggiamente divertente e genuinamente straziante e significativo".