Deadpool & Wolverine: Marvel lancia la campagna per gli Oscar 2025, Hugh Jackman non protagonista

Parte la corsa agli Oscar di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sarà eleggibile come attore protagonista e il collega come non protagonista.

Dopo lo straordinario successo in termini di incassi, per Deadpool & Wolverine arriva il momento di posizionarsi nella corsa agli Oscar. L'intento di Marvel è quello di replicare il successo del 2016, promuovendo l'eleggibilità delle star del film, con Ryan Reynolds candidabile come protagonista e Hugh Jackman come non protagonista. Lo stesso posizionamento verrà utilizzato per tutti i premi principali: Golden Globes, Screen Actors Guild Awards e Critics Choice, come conferma Variety. Ai Globes il cinecomic concorrerà naturalmente nella categoria miglior commedia o musical.

Inoltre, al film è praticamente garantito un posto nella categoria Cinematic and Box Office Achievement, recentemente introdotta dai Golden Globes. Aggiunta lo scorso anno, la categoria celebra i film più acclamati dalla critica con i maggiori incassi dell'anno. A conquistare il premio lo scorso anno è stato il blockbuster di Greta Gerwig Barbie, nominato a otto Oscar, incluso quello per il miglior film. Per qualificarsi per questa categoria, i film devono incassare almeno 150 milioni di dollari, di cui 100 milioni provenienti dagli Stati Uniti, o raggiungere cifre comparabili di spettatori in streaming digitale riconosciute dagli standard del settore.

Deapool in azione

Il ritorno più gradito dai fan

Per quanto riguarda gli Oscar, Deadpool & Wolverine punterà anche alle nomination nelle categorie tecniche, tra cui scenografia, suono ed effetti visivi. Il successo del film è dovuto sia alla scelta di Disney e Marvel di rispettare la natura irriverente del franche confermando il rating R dia dal ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine, personaggio più amato degli X-Men.

Deadpool & Wolverine, intervista a Shawn Levy: "Non immaginavo sarebbe diventato il Gesù della Marvel!"

L'originale Deadpool, diretto da Tim Miller del 2016, ha conquistato pubblico e critico incassando oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo. Divenne anche il maggior incasso con rating R dell'epoca, record battuto proprio da Deadpool & Wolverine. La pellicola di Miller ottenne due nomination ai Golden Globe, tra cui quella come miglior film (musical o commedia) e come miglior attore per Reynolds. È stato riconosciuto anche dalle principali associazioni del settore, tra cui la Director's Guild of America per l'esordio alla regia, la Writers Guild of America per la sceneggiatura adattata e la Producers Guild of America per il miglior film. Il film di Shawn Levy sembra ancora una volta un potenziale candidato per una nomination alla PGA poiché il sindacato spesso premia successi al botteghino come Top Gun: Maverick (2022), Knives Out (2019), Crazy & Rich" (2018) e Wonder Woman (2017).