Deadpool & Wolverine: il trailer finale conferma il ritorno di un altro personaggio dei film degli X-Men

Il 24 luglio arriverà nei cinema italiani il film Deadpool & Wolverine e il trailer finale regala ai fan la conferma del ritorno di un personaggio legato alla storia di Logan, oltre a vedere nuovamente in azione Lady Deadpool.

Nel filmato condiviso online si anticipa inoltre qualche dettaglio inedito della storia, spiegando perché Wade chiede l'aiuto del mutante, e qualche scontro spettacolare.

Il ritorno dei personaggi

Sul grande schermo si assisterà alla nuova avventura di Wade Wilson e di Logan, i personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Alla regia di Deadpool & Wolverine è stato impegnato Shawn Levy, mentre nel cast ci sono anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Nel video, che contiene molti spoiler , si vede come il protagonista coinvolge Logan per salvare le persone che ama, per poi regalare momenti all'insegna dell'azione e far apparire Lady Deadpool e Dafne Keen, che riprende la parte di X-23 in un momento in cui Wolverine mette in dubbio sé stesso.

I 15 film più attesi al cinema dell'estate 2024, da Inside Out 2 a Horizon e Deadpool & Wolverine

Nuove avventure per Deadpool

Kevin Feige, responsabile dei Marvel Studios, pochi giorni fa aveva assicurato che il film sarà una "celebrazione dell'amicizia e della famiglia, e del formarsi una famiglia", come sembra confermare anche il trailer finale pubblicato oggi online in cui Wade è animato per l'affetto nei confronti delle persone che lo circondano e Logan è animato da problemi personali e dubbi interiori.

Il produttore, parlando del film che arriverà la prossima settimana nelle sale, aveva aggiunto: "Sono davvero entusiasta perché le persone, se supereranno gli insulti e la classificazione non adatta ai minorenni, vedranno quanto è dolce".