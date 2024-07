Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman e Ryan Reynolds svelano i loro film preferiti

Impegnati nella promozione di Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman e Ryan Reynolds si sono prestati al noto giochino di Letterboxd, che come noto chiede agli intervistati di nominare i loro quattro film preferiti di sempre.

Jackman e Reynolds tornano a vestire i panni dei loro iconici supereroi per apparire per la prima volta insieme dal 2008, all'epoca del tanto criticato X-Men - Le origini: Wolverine, in cui Deadpool era rappresentato in modo molto diverso dalla sua controparte nei fumetti.

Per Jackman è la prima volta che interpreta Wolverine dopo Logan - The Wolverine del 2017, pubblicizzato come il canto del cigno dell'attore nel ruolo. Deadpool & Wolverine segna anche le prime apparizioni di Jackman e Reynolds nel Marvel Cinematic Universe, dato che entrambi i personaggi erano apparsi finora all'interno del franchise della Fox prima della fusione con la Disney.

Quali sono i film preferiti del duo Jackman e Reynolds?

Letterboxd ha chiesto ai due protagonisti di partecipare alla tendenza virale di nominare i loro film preferiti, unendosi a una lunga lista di star che hanno rivelato le loro scelte.

Jackman ha scelto i seguenti film: I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg, Cantando sotto la pioggia, Il cacciatore e Gallipoli. Ryan Reynolds ha invece nominato Rebecca, Un biglietto in due, Gaslight e L'ultimo contratto.

Le critiche di Reynolds a X-Men - Le origini: Wolverine

L'interprete del Mercenario Chiacchierone non ha mai esitato a criticare il modo in cui Deadpool è stato trattato nella sua prima apparizione in live-action, scegliendo di deridere quella versione in entrambi i film di Deadpool di cui è stato protagonista. L'attore è tornato a parlare del suo ruolo originale, affermando che "è facile dire che abbiamo sbagliato alcune cose. Deadpool che si cuce la bocca è stata una delle note di studio più sciocche di tutti i tempi".

Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Ho dovuto spiegare il pegging ai miei collaboratori"

Mentre potete già scoprire se Deadpool & Wolverine avrà scene dopo i titoli di coda, vi invitiamo ad andare a vedere il film nelle sale quando uscirà il prossimo 24 luglio.