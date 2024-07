Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Ho dovuto spiegare il pegging ai miei collaboratori"

Con il debutto di Deadpool & Wolverine sempre più vicino, i protagonisti della pellicola e il boss dei Marvel Studios Kevin Feige hanno concesso una divertente intervista a Variety, in cui si è parlato anche di pegging.

Le battute sconce sono normali per Deadpool, ma inedite per la Disney. Lo studio potrebbe aver dovuto coprire le orecchie di Topolino e Minnie mentre si preparava ad accogliere un mercenario con il volto sfigurato e una volgarità del tutto nuova nel suo Marvel Cinematic Universe.

Negli ultimi 15 anni, l'MCU della Disney ha tentato di spingersi sempre più in là - sgnciando una f-bomb in Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023 e mostrando il sedere nudo di Hulk in Thor: Ragnarok del 2017. Ma Deadpool & Wolverine, i cui personaggi sono stati di proprietà della Fox fino al 2019, costringerà l'impero per famiglie a correre rischi ancora maggiori.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Kevin Feige sa cos'è il pegging

Nei promo del film, ad esempio, Deadpool scherza sul fatto che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto che la cocaina era l'unica cosa off-limits. Nella vita reale, Feige ha ribadito sul fatto di non aver emesso quell'editto. "Eravamo aperti a tutto", ha confermato Feige. "Forse sono un po' pignolo quando si tratta di uso di droghe, pensavo: 'Eh, non è così divertente'".

Deadpool & Wolverine, Marvel mostra ai fan asiatici 35 minuti di film: "Pieno zeppo di sorprese"

Introdurre un personaggio che si diverte con la perversione nel mondo dei fumetti, tuttavia, si è rivelato istruttivo per molti dipendenti Disney. "C'è una battuta nel trailer red-band - non c'è bisogno di scriverlo nell'articolo, per carità! - sul pegging", ha continuato Feige. "So cos'è il pegging - è nel primo film di 'Deadpool'. Ma ci sono persone con cui lavoro che non sanno cosa sia. Ho dovuto spiegarglielo".

Per questa e altre battute piccanti e sboccatissime bisognerà attendere il 24 luglio prossimo, giorno dell'uscita nelle sale del cinecomic, l'unico dei Marvel Studios previsto per questo 2024.