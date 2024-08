Deadpool & Wolverine, Emma Corrin contrita per aver ucciso QUEL personaggio

Emma Corrin ha voluto commentare la morte di "Deadpool & Wolverine" che l'ha fatta sentire "così male", sentendosi in colpa per il pubblico.

L'entrata di Emma Corrin nel Marvel Cinematic Universe (MCU) ha già lasciato il segno, portando con sé una delle morti più scioccanti della saga. Corrin, che interpreta la supercattiva Cassandra Nova in "Deadpool e Wolverine", ha rivelato di essere stata profondamente colpita dalla reazione del pubblico alla morte di un personaggio amato.

Emma Corrin e la Scioccante Morte in "Deadpool e Wolverine"

Durante un'intervista con British GQ, Corrin ha condiviso le sue emozioni riguardo alla scena in cui il suo personaggio uccide la Torcia Umana, interpretata da Chris Evans.

Deadpool & Wolverine: Emma Corrin in una scena

"Mi sono sentita così male quando eravamo alla proiezione l'altro giorno," ha detto Emma Corrin. "Perché l'abbiamo guardato dopo la première di New York con il Lincoln Center pieno di fan, e tutti erano così eccitati quando lo hanno visto apparire sullo schermo, e poi dopo tre minuti, l'ho ucciso. Mi sono sentita male. Mi sono nascosta accovacciandomi nel mio posto. Sì, è stato strano. Non è qualcosa che avrei pensato di fare se me l'avessi chiesto qualche anno fa."

Il sorprendente cameo di Chris Evans arriva dopo la conclusione del suo mandato come Capitan America nel 2019 con "Avengers: Endgame". "Deadpool & Wolverine" ha riportato in vita altri personaggi amati, tra cui Wesley Snipes nel ruolo di Blade e Jennifer Garner come Elektra, oltre al debutto di Gambit interpretato da Channing Tatum.

Corrin ha lodato Marvel per la loro abilità nel gestire i camei: "È una cosa che [Marvel] fa così bene, i cameo. Sai, danno alla gente quello che vuole. Gli danno dei cameo. Ma non li usano neanche gratuitamente. Sono tutti lì per una ragione. E penso che tu lo percepisca davvero."

Corrin ha anche parlato della loro esperienza sul set, rivelando di aver incontrato alcuni dei grandi nomi presenti nel film, come Garner, Tatum e Snipes, ma di non aver condiviso scene con loro.