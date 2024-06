Deadpool e Wolverine, svelata la durata: è il film più lungo del franchise

È stata rivelata la durata di Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios e il trequel vietato ai minori di Shawn Levy sarà il film più lungo della serie. La quantità di camei che ci aspettiamo di vedere (alcuni confermati, altri di cui si vocifera) ha portato a speculazioni sul fatto che D&W potesse durare quasi 2 ore e mezza (come molti grandi film in uscita in questi giorni), ma secondo gli elenchi ufficiali dei cinema, il debutto del Merc With a Mouth nel MCU durerà 2 ore e 7 minuti. Il primo film di Deadpool durava solo 1 ora e 48 minuti, mentre il sequel aveva una durata di 2 ore.

Inoltre i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo trailer in occasione del National Best Friends Day, che mostra delle immagini mai viste prima di Logan (Hugh Jackman) e Wade Wilson (Ryan Reynolds) oltre che di Cassandra Nova (Emma Corrin) e probabilmente dei piedi di Lady Deadpool, ruolo di cui non si conosce ancora l'interprete. Potete vedere il nuovo trailer in calce alla news.

Deadpool & Wolverine: Thor di Chris Hemsworth compare in un cameo... a sua insaputa

Il trailer e la sinossi del film

La MPAA ha recentemente assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali". Nella sinossi ufficiale del film si legge: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".

Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine nei panni di Deadpool e Logan

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, Deadpool & Wolverine vedranno il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) nei rispettivi personaggi. A loro si aggiungeranno le new entry del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession).