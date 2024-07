Deadpool & Wolverine contiene un Easter Egg che anticipa l'arrivo di Robert Downey Jr. come Dottor Destino?

Deadpool & Wolverine è pieno di citazioni, rimandi e Easter Egg (forse più di qualsiasi altro film di supereroi), e mentre alcuni non potrebbero essere più evidenti, altri si sono rivelati un po' più sottili.

Ora, un fan ha notato qualcosa che potrebbe prefigurare l'annuncio che ha sconvolto il Comic-Con di San Diego, ovvero la notizia del ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, non di nuovo come Iron Man, bensì nei panni del villain Dottor Destino.

Non si tratta di una rivelazione importante, ma in caso non aveste ancora visto in sala Deadpool & Wolverine, vi avvisiamo che quello che segue è un contenuto SPOILER della pellicola dei Marvel Studios. In ogni caso, vi rimandiamo alla recensione del film.

Quando Wade Wilson e Logan vengono catturati da Pyro e portati nel covo di Cassandra Nova, vengono accolti da una serie di personaggi e veicoli provenienti dai precedenti film dei Marvel Studios e della 20th Century Fox, tra cui l'auto del Teschio Rosso di Captain America: il primo vendicatore. L'auto sembra praticamente identica, a parte una cosa: al posto del logo dell'HYDRA sul cofano c'è il simbolo di Iron Man.

Robert Downey Jr: Dottor Destino arriverà nell'MCU prima di Avengers: Doomsday? Ecco quando potrebbe apparire

Robert Downey Jr. non interpreterà una nuova versione del Teschio Rosso (ovviamente), ma questo potrebbe essere un piccolo accenno alla svolta inattesa presa dalla variante di Stark, se davvero sarà un'incarnazione malvagia di Tony e non un personaggio completamente nuovo.

Oppure, potrebbe trattarsi semplicemente di Shawn Levy e Ryan Reynolds che hanno voluto divertirsi un po' con il pubblico. Dopotutto, è da un po' che gira la voce che Downey Jr. potrebbe tornare a vestire i panni di una versione contorta del Vendicatore corazzato.