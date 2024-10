Deadpool & Wolverine: aperti su Amazon i preorder delle Steelbook V Deadpool e V Wolverine 4K (Bd 4K + Bd Hd)

Deadpool & Wolverine ha rappresentato un evento cinematografico epocale per i fan dei supereroi e dell'MCU, combinando il tono irriverente di Deadpool con l'energia brutale di Wolverine in un racconto dalle mille citazioni e rimandi. Il film si è immediatamente distinto per via del suo giocare con la meta-narrazione e la rottura della quarta parete, portando a un livello estremo l'umorismo nero tipico di Deadpool, mentre Wolverine ha aggiunto una dimensione più emotiva e cupa, ma anche leggera e comica. L'attesa collaborazione tra i due personaggi ha entusiasmato il pubblico, generando una grande risonanza sui social media e arricchendo l'immaginario pop. A valorizzare ulteriormente il tutto, la chimica esplosiva tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman che ha conquistato tanto i fan storici quanto una nuova generazione di spettatori, confermando il lungometraggio come uno dei momenti clou imperdibili e citati nel panorama cinematografico più pop attuale.

Da ciò vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder di Deadpool & Wolverine - V Deadpool" - 4K (Bd 4K + Bd Hd) e di Deadpool & Wolverine - V Wolverine - 4K (Bd 4K + Bd Hd). Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinare entrambe queste edizioni steelbook a 35,99€ con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione, lo anticipiamo, permette di avere il film a un prezzo inferiore nell'eventualità in cui, da qui alla sua uscita, ricevesse un eventuale sconto. Trovate comunque tutti i dettagli nella pagina del prodotto su Amazon), in vista della sua data di pubblicazione indicata al 6 novembre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questi prodotti homevideo, passate dai box qui sotto o cliccate su questo indirizzo o su questo.

Due edizioni Steelbook 4K da collezione

Le due edizioni homevideo di Deadpool & Wolverine - V Deadpool - 4K (Bd 4K + Bd Hd) e Deadpool & Wolverine - V Wolverine" - 4K (Bd 4K + Bd Hd) si distinguono dalle altre per quello che entrambe offrono, oltre che per la qualità indiscutibile delle immagini del film. I contenuti extra disponibili sono: Alla ricerca di Madonna: creare l'Oner, Approccio pratico: celebrare l'arte di Ray Chan, Questioni in sospeso: gli eroi della Legacy, Wolverine, Fun Sack n°3 di Deadpool, Gag Reel, Scene eliminate, Commento audio di Shawn Levy e Ryan Reynolds. L'unica differenza di entrambe le versioni del film risiede nell'estetica delle copertine.

Deadpool & Wolverine stabilisce un nuovo record di vendita sulle piattaforme digitali

Se avete apprezzato Deadpool & Wolverine al cinema, sfruttate anche voi la possibilità di preordinare queste due edizioni del film da collezione su Amazon.