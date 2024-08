Deadpool & Wolverine incassa altri 100 milioni al box office USA, primo incasso di sempre per un film R-rated

Altri cento milioni incassati nel secondo weekend al box office USA fanno di Deadpool & Wolverine il primo incasso di sempre per un film vietato ai minori di 17 anni (classificazione R). Solo un calo del 54% nella vendita dei biglietti, dati che portano la pellicola Marvel con Hugh Jackman e Ryan Reynolds a segnare l'ottavo miglior secondo weekend di sempre mentre il cinecomic celebra il raggiungimento dei 395,5 milioni, cifra destinata a crescere ulteriormente vista l'accoglienza entusiastica da parte degli spettatori. Attualmente la terza avventura solista di Deadpool ha raggiunto gli 824,1 milioni globali e mancano ancora mercati importanti come la Russia.

Resistono gli incassi di Twisters, che conserva saldamente il secondo posto nella classifica con altri 22,6 milioni, che lo portano a un totale di 195,5 milioni. Il film, sequel standalone del cult degli anni '90 con Helen Hunt e Bill Paxton, continua a cavalcare l'effetto nostalgia, forte delle interpretazioni delle star in ascesa Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos nei panni di tre cacciatori di tornando in difficoltà. Costato 155 milioni, il sequel ne ha già incassati oltre 274 al box office globale.

Josh Hartnett e la figlia cinematografica a un concerto

Chi vaticinava il flop assoluto il nuovo film di M. Night Shyamalan si è dovuto ricredere. Grazie a una trama intrigante, che ha attirato il pubblico in sala, e a una sapiente gestione della tensione,Trap segna un debutto da 15,6 milioni raccolti in 3.181 sale e raggiunge una media per sala di 4.904 dollari. La pellicola interpretata da Josh Hartnett nei panni di un sadico killer intrappolato con la figlia a un concerto pop ha attirato la curiosità del pubblico ed è ora terza nella top 5 degli incassi USA anche se non ha ancora recuperato il budget di 30 milioni.

Quarta posizione per Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo della fortunata saga Universal/Illumination che ha aggiunto 11,2 milioni di dollari all'incasso arrivando a 314 milioni di dollari a livello nazionale e oltre 752 milioni di dollari in tutto il mondo. Il franchise, che include i famosi film sui Minions, è recentemente diventato la prima saga animata a superare i 5 miliardi di dollari al botteghino globale.

Non si arresta la marcia trionfale di Inside Out 2. Dopo cinque settimane, la pellicola di animazione è ancora quinta e aggiunge 6,7 milioni raggiungendo un un totale domestico da capogiro di 626,8 milioni. Il nuovo gioiellino Pixar è diventato il miglior incasso di sempre per un film d'animazione, superando Frozen 2. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.