Deadpool: in arrivo una serie tv per Disney+?

Il futuro di Deadpool, dopo l'accordo stretto tra Fox e Disney, è ancora incerto e lo studio starebbe valutando l'ipotesi di rendere protagonista il personaggio di una serie tv.

L'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds potrebbe quindi approdare sulla nuova piattaforma Disney+, anche se difficilmente verrà abbandonata la produzione di un terzo capitolo cinematografico delle sue avventure, considerando i soddisfacenti risultati ottenuti ai box office internazionali.

Deadpool era già stato al centro delle dichiarazioni di Bob Iger, amministratore delegato della Disney, e di Kevin Feige, a capo della Marvel. I due avevano assicurato ai tantissimi fan che il personaggio dei fumetti sarebbe ritornato nelle sale senza modificare in nessun modo l'atmosfera che aveva contraddistinto il franchise di cui era la star, continuando quindi a rivolgersi a un pubblico adulto.

Sulla piattaforma Disney+ arriveranno nei prossimi mesi gli show dedicati ad alcuni dei personaggi del Marvel Cinematic Universe che contribuiranno a far evolgere la storia del franchise: Loki, WandaVision e Falcon and Winter Soldier.

La serie, secondo alcune supposizioni condivise online, potrebbe rappresentare un modo per introdurre Deadpool nel MCU, proseguendo inoltre il racconto con un terzo film.

