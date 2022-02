Deadpool: Ryan Reynolds smentisce la sua presenza in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Un nuovo poster del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia aveva fatto ipotizzare l'arrivo di Deadpool nel MCU. Ryan Reynolds ha però affrontato la questione durante la promozione di The Adam Project smentendo l'ipotesi dei fan.

Nell'immagine promozionale del nuovo film con star Benedict Cumberbatch, diretto da Sam Raimi, ci sono tanti pezzi di vetro che contengono dei dettagli relativi ai personaggi che appariranno in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Online c'è stato chi ha pensato di vedere anche un'immagine di Deadpool in uno dei frammenti di vetro. L'ipotesi era poi stata alimentata da un tweet con cui Rob Liefeld, il creatore del personaggio, con cui condivideva un articolo in cui si parlava del possibile ritorno dell'irriverente mercenario.

Ryan Reynolds, tuttavia, ha confermato a Variety: "Davvero, non sono nel film". Considerando le recenti parole di Andrew Garfield che aveva sempre dichiarato di non essere stato coinvolto in Spider-Man: No Way Home, il reporter ha insistito e la star canadese ha aggiunto: "Ve lo sto promettendo, non sono nel film".

L'attore ha però assicurato che si sta lavorando allo sviluppo di Deadpool 3, progetto da lungo atteso dai fan del simpatico personaggio.