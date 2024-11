Deadpool rimpiazza She-Hulk nel banner ufficiale dei Marvel Studios: tutte le teorie dei fan

Il personaggio di She-Hulk, interpretato da Tatiana Maslany, non è mai stato molto amato dai fan, così nell'ultima versione del suo banner ufficiale, la Marvel lo ha rimpiazzato con un altro personaggio in grado di rompere la quarta parete: Deadpool.

She-Hulk ha fatto il suo ingresso nel MCU nel 2022 con l'omonima serie Disney+ che includeva anche il ritorno di Mark Ruffalo nel ruolo di Smart Hulk, di Benedict Wong nel ruolo di Wong e di Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky, alias l'Abominio.

Lo show ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli, con un indice di gradimento del 77% su Rotten Tomatoes e un punteggio di Metacritic di 67 su 100, ma le critiche arrivate dai fan sono state a dir poco feroci, che una larga fetta di pubblico che non ha apprezzato affatto questa versione del personaggio.

Banner Marvel 2025

La sostituzione con Deadpool arriva sulla scia dell'uscita in streaming di Deadpool & Wolverine, dopo il record di incassi dell'estate scorsa. L'unico film del MCU arrivato in sala quest'anno ha ottenuto 19,4 milioni di visualizzazioni su Disney+ nei primi sei giorni, aumentando la sua popolarità e consolidando Deadpool come uno degli eroi moderni più amati della Marvel.

She-Hulk: Attorney at Law è stato un successo per Disney+ nel 2022, ma ha fatto poco per distinguersi da altri titoli televisivi importanti. Nel giugno 2023, Thor e Vedova Nera erano stati sostituiti da She-Hulk e Nick Fury, con Yelena Belova come new entry ufficiale nel banner.

Il banner Disney+ MCU riflette alcuni dei personaggi più importanti della Marvel guardando al 2025: Shuri, Captain Marvel, Shang-Chi, Nick Fury, Sam Wilson, Scarlet Witch, Loki, Deadpool e Yelena. Sfortunatamente per She-Hulk, quest'ultimo aggiornamento lascia pensare che una Stagione 2 sia da escludere per il momento.