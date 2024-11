Deadpool & Wolverine debutta su Disney+ con oltre 19 milioni di visualizzazioni

Disney ha svelato la cifra raggiunta dal film Deadpool & Wolverine dopo il suo debutto in streaming avvenuto una settimana fa.

Deadpool & Wolverine ha avuto un'ottima accoglienza anche in streaming dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche.

Il film con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, secondo i dati rivelati da Disney, ha infatti raggiunto quota 19.4 milioni di visualizzazioni a livello globale dopo soli 6 giorni di permanenza nel catalogo di Disney+.

L'accoglienza riservata a Deadpool & Wolverine

La cifra è ottenuta dal tempo totale di minuti visualizzati poi diviso per la durata del film. Deadpool & Wolverine è così diventato il film live action più visto su Disney+ e Hulu dai tempi di Black Panther: Wakanda Forever, che aveva debuttato all'inizio del 2023.

Il ritorno dell'irriverente mercenario non ha comunque battuto Inside Out 2 che, in soli cinque giorni, era stato visto dagli utenti 30.5 milioni di volte.

Jackman nel ruolo di Logan

Il nuovo capitolo delle avventure di Deadpool, realizzato per la prima volta sotto il controllo dei Marvel Studios, ha regalato ai fan l'atteso ritorno di Hugh Jackman nella parte di Wolverine, personaggio dei fumetti a cui aveva detto addio nel 2017, con il film Logan.

Il progetto ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di circa 200 milioni.

Deadpool & Wolverine, volete gli spoiler? Ecco tutti i camei nel film!

Il cast del sequel

Nel film, oltre a Emma Corrin e Matthew Macfadyen, hanno recitato anche Wesley Snipes, Dafne Keen, Jennifer Garner, Chris Evans e Channing Tatum, interpreti rispettivamente di Blade, X-23, Elektra, Johnny Storm e Gambit.

Ryan Reynolds, intervistato da Entertainment Weekly, ha però recentemente rivelato di aver provato a coinvolgere Nicolas Cage, interprete di Ghost Rider, nel film, senza tuttavia riuscirci: "Abbiamo parlato con Nic Cage. Abbiamo cercato di coinvolgerlo, ma non ha accettato... Avrei adorato averlo nel film"