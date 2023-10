Deadpool 3, Shawn Levy: 'Scioccato da quanto sia stato facile convincere le star ad apparire nei cameo'

Ci sono state molte voci sui cameo di celebrità che vedremo in Deadpool 3 e, almeno finora, il regista Shawn Levy non ha né confermato né smentito nessuna di queste dicerie. Tuttavia, il cineasta ha confessato di essere rimasto sorpreso da quanto sia stato facile convincere le star ad apparire nel terzo capitolo della saga.

Levy ha rilasciato una lunga intervista, pubblicata con l'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused questo giovedì, durante la quale l'host Josh Horowitz ha chiesto al regista se c'era un cameo in particolare che ha sorpreso la produzione. "Sì, e ciò che mi ha stupito anche è quanto sia stato facile ottenere alcuni di questi cameo", ha spiegato Shawn.

Locandina di Deadpool 3

"La gente ama profondamente Deadpool. E la gente ama davvero Ryan. Per fortuna, sembra che queste persone apprezzino anche il mio lavoro. Sanno che Ryan ed io siamo in sintonia in questa fratellanza creativa unica che, almeno per il momento, sembra funzionare alla grande", ha continuato il cineasta.

"In ogni caso questo è un aspetto molto delicato e tremendamente peculiare. La moltitudine di voci che si sono diffuse online a proposito del cast del mio film è semplicemente assurda perché ce ne sono così tante che è impossibile sapere cosa sia reale e cosa sia inventato", ha concluso Shawn Levy.