Deadpool 3: Ryan Reynolds svela che avrebbe dovuto mostrare un viaggio con Logan

Deadpool 3 avrebbe potuto mostrare il protagonista insieme a Logan, il personaggio interpretato dall'attore Hugh Jackman sul grande schermo.

A rivelarlo è stato Ryan Reynolds con un post condiviso su Twitter in cui ha parlato del progetto che ora verrà prodotto dalla Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte dello studio.

La star canadese ha condiviso il dettaglio per attirare l'attenzione sull'iniziativa #BellLetsTalk, che promuove le discussioni aperte, oneste e utili sulla salute mentale.

Ryan Reynolds ha quindi scritto: "Nel caso in cui non fosse abbastanza, prima che la Disney comprasse Fox, Deadpool 3 avrebbe dovuto essere un viaggio di Deadpool insieme a Logan. In stile Rashomon. Davvero".

La star canadese ha fatto riferimento al film giapponese degli anni '50 diretto da Akira Kurosawa che racconta la stessa storia dal punto di vista di diversi personaggi. I personaggi di Reynolds e Hugh Jackman probabilmente si sarebbero scontrati e confrontati, ovviamente in modo irriverente ed esilarante, durante l'avventura ideata per il grande schermo tratta dai fumetti Marvel.

Il tweet non sembra essere uno dei tanti scherzi di Ryan Reynolds e, considerando l'amicizia esistente con il collega australiano, non sembra nemmeno particolarmente improbabile che la star di Deadpool fosse riuscita a convincerlo a riprendere la parte di Wolverine nonostante avesse detto pubblicamente addio all'iconico personaggio.