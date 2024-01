Deadpool 3: Ryan Reynolds condivide una nuova foto dal set svelando una location usata per le riprese

Ryan Reynolds ha condiviso sui social una foto dal set di Deadpool 3 che sembra svelare una nuova location usata per le riprese.

Un'immagine dal set

Le riprese di Deadpool 3 sono attualmente in corso dopo alcuni ritardi causati dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che sono avvenuti a Hollywood nel 2023. Ryan Reynolds, che è riuscito a coinvolgere nel progetto Hugh Jackman, ha cercato di mantenere il segreto sulla trama e sul lavoro compiuto sul set.

La star canadese ha aggiornato oggi i fan con uno scatto su Instagram che mostra le sedie usate durante le pause dagli interpreti di Logan e Wade Wilson.

Deadpool 3: una foto dal set del film

Il successo dei film

Alla regia del terzo capitolo delle avventure del mercenario ci sarà Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project.

I protagonisti del film saranno Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tra gli interpreti ci saranno poi anche Emma Corrin, la star di The Crown, e Matthew Macfadyen, recente vincitore di un Emmy grazie a Succession.