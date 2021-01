Deadpool 3, Ryan Reynolds sul legame con Disney: "Bisogna trovare chi ha ucciso la madre di Bambi"

Marvel ha confermato che Deadpool 3 sarà vietato ai minori, avendo un rating R, e Ryan Reynolds ha ora commentato la notizia con la sua consueta ironia, scherzando sul rapporto con la Disney e sulla scelta di non scegliere un approccio diverso per il sequel.

Su Twitter la star canadese ha scherzato sul modo in cui è riuscito a ottenere il via libera al progetto dichiarando: "Per dirla tutta: gli ho mostrato Spiderman 1 & 2 e ho detto che erano Deadpool 1 & 2".

Su Instagram il protagonista di Deadpool 3 ha invece ironizzato sul fatto che la nuova storia di Wade Wilson sia prodotta da Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox. Ryan Reynolds ha scritto: "La prima voce nella lista delle cose da fare: Trovare il tizio che ha ucciso la madre di Bambi".

Kevin Feige, in una recente intervista, ha confermato che il terzo capitolo della storia di Wade Wilson sarà vietato ai minori e Reynolds sta supervisionando la stesura della sceneggiatura.

Da tempo i fan di Deadpool temevano che il passaggio del marchio alla Disney potesse portare a un tentativo di rivolgersi a un pubblico di tutte le età, tuttavia lo studio ha deciso di rimanere fedele all'approccio usato in precedenza.

Deadpool 3 farà parte dell'MCU e avrà il rating R!

Per vedere sul grande schermo Deadpool bisognerà però aspettare probabilmente un paio di anni perché le riprese non inizieranno prima della fine del 2021, nonostante lo sviluppo del lungometraggio sia iniziato. Gli impegni di Ryan Reynolds, i ritardi nella realizzazione degli altri progetti Marvel, e le tempistiche necessarie alla creazione del film rendono infatti impossibile pensare a un via al lavoro sul set in tempi brevi.