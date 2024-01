Deadpool 3: il regista Shawn Levy condivide delle emozionanti foto con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Il regista Shawn Levy ha condiviso due nuove emozionanti foto dal set per celebrare la fine delle riprese di Deadpool 3.

Le immagini lo ritraggono insieme ai due protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, interpreti di Wade Wilson e Logan/Wolverine.

Le immagini dal set

Shawn Levy ha condiviso un post su Instagram che regala ai fan due scatti realizzati sul set di Deadpool 3 in cui abbraccia Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Il filmmaker ha accompagnato le emozionanti foto con la frase "Era iniziata come un'amicizia, è finita con la fratellanza".

La notizia della fine delle riprese era stata data da Ryan Reynolds, sempre sui social, e dal simpatico Dogpool. Poche ore dopo anche Jackman aveva confermato la notizia mostrando il video in cui diceva ufficialmente addio al look di Wolverine.

Deadpool 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel?

Le indiscrezioni sul sequel

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcune ipotesi, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe, modificando però gli eventi presenti tra le pagine dei fumetti per adattarsi alla realtà legata agli adattamenti cinematografici.

Tra gli interpreti ci saranno anche Jennifer Garner, Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic.

Tra i nuovi personaggi invece, ci sono quelli affidati a Emma Corrin e Matthew Macfayden.

Alla regia del lungometraggio sarà impegnato Shawn Levy.