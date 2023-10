Bloodstrike: Rob Liefeld condivide il concept teaser trailer di un potenziale film live-action

Rob Liefeld ha condiviso online un teaser trailer ideato per mostrare come potrebbe essere un film tratto dal fumetto Bloodstrike.

Il filmato rivela che l'intenzione è di avere un approccio sanguinoso e violento, sicuramente seguendo l'esempio di Deadpool che è vietato ai minori, tra scontri e scene di battaglia.

L'annuncio dell'artista

Rob Liefeld ha spiegato che per iniziare lo sviluppo di un film di Bloodstrike ha aspettato di entrare in connessione con un regista che amasse il materiale e potesse essere un vero partner durante il processo.

L'artista ha aggiunto: "Ho incontrato Phil Silvera per il primo film di Deadpool. Aveva appena concluso il suo lavoro sulle stagioni 1 e 2 di Deadpool, era l'architetto di queste grandiose battaglie nei corridoi. Era un coordinatore delle controfigure e il regista della seconda unità per Deadpool e mi ha dimostrato la sua immediata e incredibile conoscenza dei fumetti. Phil mi aveva seguito dall'inizio della mia carriera e aveva espresso la sua passione per i miei personaggi Estremi, ma c'era un personaggio che emergeva da tutti gli altri, Bloodstrike".

Liefeld ha aggiunto: "Mi ha detto che avremmo fatto un film insieme ed era serio. Durante la pandemia è diventato serio e ha detto che aveva alcuni lavori da completare prima di rivolgere la sua totale attenzione a Cabbott e ai ragazzi del Progetto Born Again. Mi ha promesso che avrebbe creato e diretto un video concept per Bloodstrike, per mostrarmi il suo esatto approccio. Ecco il vostro primo sguardo a Bloodstrike mentre lavoriamo per sviluppare un'esperienza cinematografica".

Deadpool 2 è un seguito che conferma la sfrontata irriverenza dell'originale

Rob ha dichiarato che vedere il video lo ha convinto che Phil Silvera sia il talento necessario per adattare la storia in un glorioso live-action: "Prometto di portare tutti voi con noi in questo viaggio mentre costruiamo insieme il film di Bloodstrike. Il casting, lo studio, lo script, vi aggiornerò mentre prende forma".

Bloodstrike, tra le pagine, racconta la storia di un team di elite del Governo che viene ucciso in azione e poi riportato in vita dagli scienziati militari. I protagonisti devono affrontare delle sessioni di trattamenti per rimanere in vita e quindi non possono abbandonare il progetto o rifiutarsi di compiere una missione.