Jake Gyllenhaal star di Prophet, film tratto dal fumetto di Rob Liefeld

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di Prophet, il film tratto dal fumetto di Rob Liefeld, creatore di Deadpool, che dovrebbe dare il via a una nuova saga cinematografica.

Alla regia del progetto ci sarà Sam Hargrave, reduce dal recente successo di Tyler Rake.

Roma 2017: Jake Gyllenhaal sul red carpet di Stronger

Il lungometraggio avrà al centro John Prophet, la parte affidata a Jake Gyllenhaal, un uomo che ottiene una forza sovraumana dopo essere stato usato come cavia per alcuni esperimenti scientifici durante la seconda Guerra Mondiale.

A scrivere la sceneggiatura sarà Marc Guggenheim (Arrow), mentre nel team della produzione ci saranno Jeff Robinov e John Graham di Studio 8, Adrian Askarieh di Universe Films, Rob Liefeld e Brooklyn Weaver.

Robinov ha dichiarato: "Da un po' di tempo uno dei nostri obiettivi era lavorare con Jake e Sam Hargrave, quindi siamo davvero eccitati nel farlo finalmente con un film di genere davvero unico e ricco di azione. Non vedo l'ora di scoprire cosa hanno pensato per portare questa storia in vita, un racconto che siamo certi riuscirà a distringuersi nel mondo dei fumetti come un film potente, ricco dal punto di vista emotivo e unico visivamente".

Gyllenhaal è stato recentemente protagonista di The Guilty, diretto da Antoine Fuqua per Netflix, e prossimamente tornerà sugli schermi con Ambulance di Michael Bay.