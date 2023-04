Deadpool 3: Morena Baccarin in trattative per tornare nel film Marvel

Morena Baccarin, grande protagonista dei primi due film su Deadpool, è in trattativa per tornare nei panni di Vanessa in Deadpool 3, in arrivo nel 2024, che segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno dell'MCU. L'attrice ne ha parlato di recente ai microfoni del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum.

"Devo essere molto diplomatica su quello che sto per dire. Mi piacerebbe farne parte e mi hanno chiamata, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Devo dire che tutti stanno facendo del proprio meglio per fare in modo che l'accordo vada in porto, ma non lo so. Potrebbe succedere oppure no".

Deadpool 2, uscito nelle sale nel 2018, si conclude con Wade Wilson che utilizza un macchinario per tornare indietro nel tempo e salvare Vanessa da morte certa, quindi un suo ritorno ai fini narrativi potrebbe essere molto coerente. In una passata intervista, l'attrice aveva dichiarato di come si fosse divertita a girare le sue scene, soprattutto quelle più bollenti.

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo possibile cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. A dirigerlo ci penserà Shawn Levy, che ha già diretto Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project.